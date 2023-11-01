В Кремле рассказали о содержании закрытой части совещания у Путина

В закрытой части совещания Путина обсуждали противодействие внешним манипуляциям

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В закрытой от СМИ части совещания у президента по поводу ситуации в Дагестане обсуждалось "усиление мер противодействия внешним манипуляциям", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По составу участников вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационным внешним манипуляциям и так далее, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему тех же событий на Ближнем Востоке", — сказал он.

Представитель Кремля не сообщил о результатах совещания, отметив, что публичным было только выступление президента.

Вчера Путин собрал в Ново-Огарево глав силовых ведомств на фоне ситуации в Дагестане. На совещании также присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, председатели обеих палат Федерального собрания, секретарь Совбеза Николай Патрушев и замруководителя этого совещательного органа при президенте Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.

В выступлении глава государства заявил, что спецслужбы, органы безопасности и главы регионов "должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия". По словам Путина, события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.

В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.