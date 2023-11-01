Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ Игоря Кириллова по военно-биологической деятельности США

ЦАМТО, 31 октября. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг по вопросу военно-биологической деятельности США. Ниже стенограмма брифинга приведена в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах.

В ходе последнего брифинга мы обращали ваше внимание на перенос незавершенных "украинских" проектов на территорию других государств. Было показано, что в зону повышенного интереса Соединенных Штатов попали африканские государства – Демократическая Республика Конго, Сьерра–Леоне, Камерун, Уганда. При этом заказчиками со стороны американского правительства выступают Управление по снижению угрозы министерства обороны (ДИТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент США.

Сегодня на примере Нигерии мы хотели бы показать, что заявленные цели проектов, направленных на развитие общественного здравоохранения, не соответствуют действительности.

Так, американское военное ведомство утверждает, что биологические проекты в Нигерии направлены на борьбу с ВИЧ/СПИД. Вместе с тем, эффективность этой программы вызывает серьезные вопросы. Несмотря на ежегодное увеличение финансирования, составившее суммарно около 100 млн. долл., уровень заболеваемости ВИЧ практически не изменился и в настоящий момент соответствует значениям 2009 года. Отрицательную динамику показывает и процент смертности среди ВИЧ-инфицированных.

Вместе с тем, количество нигерийских граждан, получивших антивирусную терапию препаратами компании "Гилеад", стабильно увеличивалось за весь период финансирования и достигло 60% от общего количества пациентов. Напомню, что данная фармкомпания аффилирована с Пентагоном и проводила испытания своих препаратов на гражданах Украины.

Это позволяет сделать вывод, что американские фармпрепараты, устойчивый рост потребления которых в Нигерии фиксируется данными статистики, не имеют реального терапевтического эффекта, а нигерийские граждане используются в качестве "бесплатной клинической базы".

Таким образом, под прикрытием проблематики "общественного здравоохранения" на африканском континенте Пентагон решает собственные задачи: осуществляет мониторинг биологической обстановки, сбор и вывоз образцов возбудителей инфекционных болезней и их переносчиков.

Эта деятельность продолжается и в настоящее время. В августе 2022 года ДИТРА заключила трехгодичный контракт с американской некоммерческой организацией "Эр-Ти-Ай Интернешенл", целью которого является эпиднадзор за угрозами инфекционных заболеваний в Нигерии.

Мы неоднократно отмечали, что одной из задач Пентагона является так называемый "биологический шпионаж" – анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов.

В нашем распоряжении имеются материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством была поставлена задача мониторинга биологической обстановки на территориях Ирака и Афганистана, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией.

В документах подчеркивается необходимость привлечения сотрудников подрядных организаций Пентагона на руководящие должности, а полевые работы предполагалось поручить местным специалистам, обязательно способным взаимодействовать с нужными министерствами. При этом рекомендовано ограничить следы, ведущие к подрядчику – осуществлять короткие поездки в Афганистан и Ирак из офиса в Дубае только по необходимости.

С целью избежать обвинений в адрес американского военного ведомства отдельные проекты были реализованы под прикрытием Госдепартамента США. Обратите внимание на программу исследований Госдепа в Афганистане – она предполагала изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых болезней – туляремии, сибирской язвы, ящура, а также отбор биологических проб на территории страны и их транспортировку в США.

А теперь хотел бы акцентировать Ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков – университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию "Рэнд", которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения.

Напомню, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения "Ивент-201". В ходе этого мероприятия отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина.

Мы неоднократно отмечали, что развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию, а также высокая готовность американских фармкомпаний к выпуску "антиковидных" препаратов ставят вопросы о преднамеренном характере инцидента и причастности к нему Соединенных Штатов.

Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации "Рэнд", которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов.

Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.

Так, в отчете "Рэнд", который имеется в нашем распоряжении, указано, что использование таких подходов "…могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки…". При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов.

Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия.

Приведенные документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биологического оружия.

При этом американская администрация стремится расширить ее масштабы. 23 марта 2023 года была утверждена новая стратегия США в области биопроизводства, разработанная Министерством обороны. В документе определены долговременные цели по развитию биотехнологий и поиску их военного применения.

Заявленная цель – "…обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников...".

В октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства (программа БиоФаб). В качестве кандидатов в приоритетном порядке будут рассматриваться бывшие сотрудники военных ведомств, имеющих опыт военно-биологической деятельности.

Проект курирует заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам, а технологическую базу для обучения предоставят девять крупных производственных предприятий, которые специализируются на геномных исследованиях, биоинформатике, проведении работ с культурами клеток и тканей.

Программа подготовки состоит из двухмесячного предварительного курса и производственной практики, которая: "…дает участникам возможность принять участие в реальных опытах по изготовлению биоматериалов…". При этом, как отмечено в официальном пресс-релизе от 11 октября "…деятельность Министерства обороны будет направлена на возрождение отечественного производственного потенциала США…, который повышает стратегическую конкурентоспособность Америки и позволяет создавать вооруженные силы будущего...".

Подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы.

Мы уже отмечали, что для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны Вашингтон был вынужден ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украине. Часть незавершенных проектов была перенесена в страны Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

Вместе с тем, Соединенные Штаты сохраняют повышенный интерес к проведению исследований на украинской территории. Факт реализации американских "научных программ" на Украине в январе 2023 г. подтвердил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Более того, американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта. В декабре 2022 года американская компания "Си-Эйч-Ту-М-Хилл" в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций. В числе других задач – контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. При этом украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям.

В 2023 году в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета им. Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая СБУ и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.

Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он остается объектом пристального внимания средств массовой информации, обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Не случайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарий тренинга.

Замысел учения следующий – в Николаевской области Украины фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Проводится отбор и анализ проб. В результате делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент является результатом биодиверсии со стороны Российской Федерации. Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств.

В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных.

Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО, ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений.

Мы дополняем список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками тренинга, который прошел во Львове. В их числе:

Филиппа Ленцос, член руководящего совета по биобезопасности Великобритании, принимала участие в тренинге в качестве модератора. На протяжении последних лет Ленцос ведет активную публикационную деятельность, направленную на дискредитацию Российской Федерации по вопросам биобезопасности на международной арене.

Джемма Боушер, сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, специализируется на анализе разведданных и технологиях дезинформации в СМИ.

Оксана Кучерява, руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, занимается управлением проектами для правительственных организаций Украины и США, отвечает за медиапланирование. Ее привлечение к тренингу указывает на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающейся распространения дезинформации в СМИ.

Также было установлено, что на прошедшем мероприятии присутствовала заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина. Ранее мы отмечали, что Демчишина выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона – компаниями Блэк энд Витч и Метабиота, контролировала выполнение проектов ДИТРА на Украине.

Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом".

Мы продолжаем анализ поступающих документов и будем вас информировать".