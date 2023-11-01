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РИА Новости

Новейшую крылатую ракету большой дальности разработали для Су-57

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

РИА Новости: для Су-57 разработали новейшую крылатую ракету большой дальности

МОСКВА, 31 октября/ Радио Sputnik. Крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения разработали для российского истребителя Су-57, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности, – ред.) внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160", – сообщил собеседник агентства.

По данным источника, снизить габариты ракеты удалось за счет отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использования нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

Радио Sputnik сообщало, что в России разрабатывают новый военно-транспортный самолет Ил-212.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Ту-160
Ту-95
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