Новейшую крылатую ракету большой дальности разработали для Су-57

РИА Новости: для Су-57 разработали новейшую крылатую ракету большой дальности

МОСКВА, 31 октября/ Радио Sputnik. Крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения разработали для российского истребителя Су-57, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности, – ред.) внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160", – сообщил собеседник агентства.

По данным источника, снизить габариты ракеты удалось за счет отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также использования нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

Радио Sputnik сообщало, что в России разрабатывают новый военно-транспортный самолет Ил-212.