В Вашингтоне ждут воплей из-за решения поддержать Израиль, а не Украину

Президент США Джо Байден задумался во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе переговоров в Тель-Авиве, Израиль. 18 октября 2023 года.

В конгрессе США представили проект помощи Израилю на 14,3 миллиарда долларов

Республиканцы в палате представителей США внесли законопроект о выделении Израилю помощи на сумму 14,3 миллиарда долларов, пишет The Hill. Решение рассматривать вопрос о поддержке Украины отдельно вызовет вопли в Белом доме и негодование демократов, отмечается в статье.

В понедельник республиканцы в палате представителей представили пакет помощи Израилю на 14,3 миллиарда долларов, продемонстрировав таким образом поддержку оказавшемуся в сложном положении союзнику США, который ведет войну с ХАМАС.

Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram

Но, чтобы оплатить эту помощь, в законопроект включили сокращение финансирования налоговой службы США в объеме 14,3 миллиарда долларов. Это важная деталь, которая наверняка не понравится демократам.

Это сокращение отразится на средствах, предусмотренных в масштабном законе демократов о налогах, здравоохранении и климате, получившем название закон "О снижении инфляции" и утвержденном в прошлом году.

Этот пакет не соответствует стратегии Белого дома, который пытался объединить помощь Украине и Израилю в одном законе. Из-за данного обстоятельства довести законопроект до финишной черты будет еще труднее.

В него включено четыре миллиарда долларов на израильские системы ПРО "Железный купол" и "Праща Давида", и еще 1,2 миллиарда долларов на разработку системы ПРО "Железный луч".

Это один из первых законопроектов, представленных на рассмотрение при новом спикере Майке Джонсоне (Mike Johnson) (республиканец из Луизианы), который вступил в должность на прошлой неделе после жестоких баталий за это кресло, освобожденное Кевином Маккарти. Комитет палаты представителей по регламенту рассмотрит этот законопроект в среду.

Члены обеих партий и палат подчеркивают важность поддержки Израиля в период, когда он сражается с ХАМАС. На прошлой неделе палата представителей подавляющим большинством голосов утвердила резолюцию в поддержку Израиля и с осуждением ХАМАС. Это был первый законопроект, утвержденный при новом спикере Джонсоне.

Сокращения ассигнований, включенные в законопроект Великой старой партии по Израилю, и отсутствие в пакете денег для Украины наверняка порадуют консервативных ястребов и республиканцев, сомневающихся в целесообразности увеличения помощи Киеву.

Но в то же время, несмотря на мощную поддержку Израиля, из-за этих деталей некоторые демократы могут выступить против пакета помощи. Все это создаст условия для борьбы законодателей за помощь близкому союзнику США на Ближнем Востоке.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам демократ Бен Кардин (Ben Cardin) назвал сокращение финансирования налоговой службы "неприемлемым" и "ядовитой пилюлей".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала сокращения, включенные республиканцами из палаты представителей в законопроект о помощи, заявив в понедельник репортерам, что закону о срочном финансировании не нужны взаимозачеты. "Как и другому непредвиденному финансированию, утверждаемому конгрессом при поддержке обеих партий, ему не нужны взаимозачеты. Просто не нужны", – сказала Жан-Пьер.

Член палаты представителей демократ еврейского происхождения Дебби Васерман Шульц (Debbie Wasserman Schultz) обвинила Джонсона в том, что он ведет "политические игры" и назвала законопроект "оскорбительным".

"Поддержка обороняющегося Израиля должна быть безусловной, будь это сокращение внешнего военного финансирования на 30 процентов или компенсация за помощь в период острой необходимости, – отметила Васерман Шульц в заявлении до выхода текста законопроекта. – Я глубоко расстроена тем, что спикер Джонсон ведет политические игры со срочной помощью Израилю, ведь наша страна никогда не поступала так в кризисных ситуациях".

"Когда у соседа горит дом, никто не спорит из-за цены садового шланга для полива, – добавила она. – Политические игры спикера Джонсона оскорбительны для всех произраильски настроенных американцев, и я надеюсь, что он немедленно сменит курс".

Член палаты представителей демократ Джаред Московиц (Jared Moskowitz) написал в социальной сети Х (прежде Твиттер), что не станет голосовать за этот закон, потому что "он умрет в сенате. Он нарушает республиканское правило одной темы в расходах. Он увеличивает дефицит. Я поддержу Израиль".

"Внешнюю политику и национальную безопасность они рассматривают как предмет торга. Налоговая служба превыше Израиля или нет? Я на это не клюну. Там американские заложники. Это не игра", – написал он.

В этом месяце Белый дом подал заявку на срочное финансирование в размере 100 с лишним миллиардов долларов, включив в нее деньги для Израиля, Украины, союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и для обеспечения безопасности на границе.

Законопроект республиканцев предусматривает выделение той же суммы для Израиля, что включена в заявку Белого дома.

Но исключение из пакета помощи Украине наверняка вызовет вопли в Белом доме и негодование демократов в Конгрессе, которым очень хочется объединить помощь двум союзникам США. Некоторые республиканцы в сенате, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла (Mitch McConnell), тоже требуют объединить в законе помощь Израилю и Украине.

Лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер (Chuck Schumer) выступил в понедельник за утверждение всей заявки Байдена единым пакетом.

"Путь вперед предельно ясен. Мы должны утвердить заявку президента о дополнительном финансировании, куда входят средства для Израиля, Украины, южной части Тихого океана и важная гуманитарная помощь для Газы, – сказал Шумер с трибуны сената. – Америке недопустимо зарывать голову в песок и бросать друзей в беде. Если мы хотим, чтобы мир и впредь был безопасным местом для свободы, для демократических принципов и для процветания Америки, мы должны защищаться от тех, кто упорно стремится нас ослабить".

"Мы не должны поддаваться ложной привлекательности изоляционизма, который сегодня проповедуют крайне правые, потому что так мы добьемся только одного – сделаем Америку менее защищенной", – добавил позднее Шумер.

Автор: Микаэла Шнелль (Mychael Schnell)

Свой материал для статьи предоставили Бретт Сэмюэлс (Brett Samuels), Алекс Кангитано (Alex Gangitano) и Эл Уивер (Al Weaver).