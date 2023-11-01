Польша получила два первых многоцелевых вертолёта AgustaWestland AW149 для Сухопутных войск республики

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Польша начала получать многоцелевые вертолеты AgustaWestland AW149, две первые винтокрылые машины из 32 заказанных прибыли в республику накануне. Торжественная церемония передачи вертолетов военным прошла 30 октября на территории 7-й авиационной эскадрильи в Новы-Глиннике.

На церемонию передачи вертолетов прибыл пока еще министр обороны Польши Мариуш Блащак, он выступил с речью, поздравив экипажи с получением новой техники. Как уже сообщалось, все 32 вертолета AW149 предназначены для Сухопутных войск Польши, они поступят на вооружение 25-й воздушно-кавалерийской бригады. Первые два вертолета пройдут необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию, после чего приступят к выполнению возложенных на них задач.

Вертолеты успешно прошли испытания, подтверждающие выполнение требований, установленных Вооруженными Силами республики Польша. Также был проведен цикл обучения первой группы летного и технического персонала

- говорится в сообщении.

Всего Польша закупила 32 многоцелевых вертолета AgustaWestland AW149 в трех вариантах: командирская машина, вертолет боевой поддержки с возможностью проведения начальной летной подготовки, а также вертолет РЭБ и РЭР. Первые две машины предполагалось получить в 2023 году, так и получилось, еще шесть будут переданы в 2024-м, далее начнут поступать ежегодно партиями по 8 единиц.

Также летом Польша подписала контракт на поставку 800 ракет AGM-114 Hellfire для штурмовых вертолётов AgustaWestland AW149 и Boeing AH-64E Apache.