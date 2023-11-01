США отрабатывали во Львове биопровокацию против России

Генерал Кириллов: США отрабатывали во Львове провокацию с вирусом гриппа птиц

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В августе-сентябре этого года во Львове при поддержке США прошло мероприятие, на котором отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц, цель таких действий — обвинить Россию в биологической диверсии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"При финансовой поддержке агентства США по международному развитию и посредничестве УНТЦ на базе национального медицинского университета имени Галицкого в городе Львов в период с августа по сентябрь 2023 года был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы", — сказал он на брифинге.

По данным ведомства, в мероприятии участвовали представители Службы безопасности Украины (СБУ) и национальной полиции, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.

"Напомню, что в последнее время наиболее изучаемым микроорганизмом в лабораториях с высоким уровнем изоляции является вирус патогенного гриппа птиц. Он <...> обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Неслучайно использование именно этого патогенного биологического агента было заложено в сценарий тренинга", — отметил генерал-лейтенант.

По словам Кириллова, отрабатываемый сценарий планировали реализовать в Николаевской области. Там, как утверждают в ведомстве, фиксируется появление случаев инфекционного заболевания. Следом проводится отбор и анализ проб, после чего делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент произошел в результате диверсии со стороны России.

"Информация о вспышке освещается средствами массовой информации, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации, на улицы выводятся медицинские работники с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств", — добавил начальник войск РХБЗ.

По его словам, в дальнейшем "инициируется расследование с использованием механизма Генсекретаря ООН для убеждения международного сообщества в прозрачности и непредвзятости данных". Финальным шагом российские власти обвиняют в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, Запад вводит новые санкции.

Новые имена

Минобороны дополнило список фигурантов украинского военно-биологического досье участниками львовского тренинга.

"В их числе Филиппа Ленцос, член Руководящего совета по биобезопасности Великобритании, принимала участие в качестве модератора. На протяжении последних лет Ленцос ведет активную публикационную деятельность, направленную на дискредитацию России по вопросам биобезопасности на международной арене", — сказал генерал-лейтенант.

В свою очередь, Джемма Боушер, сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, специализируется на анализе разведданных и технологиях дезинформации в СМИ. Оксана Кучерява, руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, занимается управлением проектами для правительственных организаций Украины и США, отвечает за медиапланирование.

"Ее привлечение к тренингу указывает на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающейся распространения дезинформации в СМИ", — добавил Кириллов.

Также было установлено, что на прошедшем мероприятии присутствовала заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина.

"Ранее мы отмечали, что Демчишина выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона — компаниями Black&Vitch и Metabiota, контролировала выполнение проектов DTRA на Украине", — напомнил Кириллов.

Согласно материалам к брифингу, в львовском тренинге также участвовали начальник отдела биологической безопасности и биологической защиты Центра общественного здоровья Минздрава Украины Дарья Пономаренко, главный эпидемиолог по Хмельницкой области Александр Мирный и завотделом мониторинга и реагирования на опасности Запорожского областного центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Украины Евгений Тулушев.