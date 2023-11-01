Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND

МО РФ: исследовательская корпорация RAND участвует в биологических проектах ЦРУ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотел бы акцентировать ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков - университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге.

"Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак", - отметил генерал.

По его словам, в отчете RAND, имеющемся в распоряжении Минобороны РФ, указано, что использование таких подходов "могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки".

"При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов", - добавил Кириллов.

"Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия", - резюмировал он.

Американская некоммерческая исследовательская организация ("фабрика мысли") RAND считается аффилированной с Пентагоном и правительством США. Основное назначение всех исследований RAND, согласно установкам самой корпорации, - предоставление услуг анализа для западных чиновников, в частности для политиков США и стран НАТО.