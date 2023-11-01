Войти
РИА Новости

Минобороны сообщило, что в биологических проектах ЦРУ замешана НКО RAND

400
0
-1
Центральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление.
Источник изображения: © AP Photo / Kevin Wolf

МО РФ: исследовательская корпорация RAND участвует в биологических проектах ЦРУ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах, в том числе через исследовательскую корпорацию RAND, которая с помощью искусственного интеллекта планировала крупномасштабные биологические атаки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотел бы акцентировать ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков - университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге.


"Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак", - отметил генерал.

По его словам, в отчете RAND, имеющемся в распоряжении Минобороны РФ, указано, что использование таких подходов "могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки".

"При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов", - добавил Кириллов.

"Совершенно очевидно, что подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия", - резюмировал он.

Американская некоммерческая исследовательская организация ("фабрика мысли") RAND считается аффилированной с Пентагоном и правительством США. Основное назначение всех исследований RAND, согласно установкам самой корпорации, - предоставление услуг анализа для западных чиновников, в частности для политиков США и стран НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ЯО
Похожие новости
20.12.2021
Экс-начальник управления Минобороны РФ допускает размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии в качестве ответа
27.03.2019
Разбитые надежды: США не готовы к "Посейдону"
27.07.2018
Оружие судного дня: Запад нашел ответ
23.04.2018
Будущее российского противолодочного оружия?
12.01.2018
Новая философия войны. США готовятся превратить Россию в нерадиоактивный пепел
03.03.2015
Бомбардировщики полетят далеко и надолго
02.03.2007
МОСКВА И ПЕКИН СЫГРАЮТ В ВОЙНУ Совместные российско-китайские военные учения впервые пройдут на ядерном фоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 14:47
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 14:26
  • 56509
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 01.11 04:47
  • 1
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 31.10 17:06
  • 186
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа
  • 31.10 06:05
  • 2662
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 04:07
  • 1
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 30.10 16:50
  • 51
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 30.10 07:08
  • 5
Сравнение ВМФ СССР и РФ