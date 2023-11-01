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ЦАМТО

ВС Колумбии получили партию бронеавтомобилей HMMWV

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Бронемашина M-1151A1
Многоцелевая высокомобильная бронемашина M-1151A1.
Источник изображения: aviation-arab.net

ЦАМТО, 31 октября. Морская пехота Колумбии получила партию из четырех новых бронеавтомобилей M1151A1B1 HMMWV производства американской компании AM General.

Как сообщает Infodefensa.com, новая техника принимается на вооружение в рамках Национальной программы обеспечения безопасности путей сообщения (PSCN-Plan Meteoro) и будет применяться на основных дорогах севера страны с целью поддержания безопасности передвижения пассажирского и грузового транспорта, а также оперативного оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает издание, M1151A1B1 будут отличаться усиленной баллистической защитой, обеспечивающей не только безопасность расчета в случае атак с применением стрелкового оружия, но и защиту от самодельных взрывных устройств (СВУ), которые используются против подразделений вооруженных сил террористическими группировками.

Максимальная боевая масса машины составляет 5488 кг, масса полезной нагрузки – до 816 кг. Машина оснащена 6,5-л дизельным двигателем General Engine Products (GEP) V8 мощностью 190 л.с., четырехскоростной автоматической коробкой передач, максимальная скорость по шоссе – 113 км/ч.

Бронеавтомобили вооружены пулеметами Browning M-2HQC QCB калибра 12,7x99 мм, пулеметами FN Herstal M-249 калибра 5,56x45 мм или 40-мм автоматическими гранатометами MK-19.

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  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Продукция
HMMWV
M249
Компании
AM General
FN Herstal
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