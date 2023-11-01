ВС Колумбии получили партию бронеавтомобилей HMMWV

ЦАМТО, 31 октября. Морская пехота Колумбии получила партию из четырех новых бронеавтомобилей M1151A1B1 HMMWV производства американской компании AM General.

Как сообщает Infodefensa.com, новая техника принимается на вооружение в рамках Национальной программы обеспечения безопасности путей сообщения (PSCN-Plan Meteoro) и будет применяться на основных дорогах севера страны с целью поддержания безопасности передвижения пассажирского и грузового транспорта, а также оперативного оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает издание, M1151A1B1 будут отличаться усиленной баллистической защитой, обеспечивающей не только безопасность расчета в случае атак с применением стрелкового оружия, но и защиту от самодельных взрывных устройств (СВУ), которые используются против подразделений вооруженных сил террористическими группировками.

Максимальная боевая масса машины составляет 5488 кг, масса полезной нагрузки – до 816 кг. Машина оснащена 6,5-л дизельным двигателем General Engine Products (GEP) V8 мощностью 190 л.с., четырехскоростной автоматической коробкой передач, максимальная скорость по шоссе – 113 км/ч.

Бронеавтомобили вооружены пулеметами Browning M-2HQC QCB калибра 12,7x99 мм, пулеметами FN Herstal M-249 калибра 5,56x45 мм или 40-мм автоматическими гранатометами MK-19.