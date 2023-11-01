Законопроект о помощи США Израилю на $14 млрд обнародован палатой представителей

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Палата представителей американского конгресса подготовила и обнародовала законопроект, предусматривающий выделении Израилю помощи на сумму $14,3 млрд, сообщило издание The Hill.

Законодательство предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида" и еще $1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч".

Реализация данной инициативы палаты представителей предусматривает сокращение финансирования в рамках реализации закона о снижении инфляции, то есть, затронет средства, включенные в радикальный законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате, принятый в прошлом году, пишет газета.

Кроме того, подготовленный законопроект о помощи Израилю не соответствует стратегии Белого дома по увязке помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте. Все это может затруднить его прохождение, считает The Hill.

Комитет палаты представителей по регламенту рассмотрит законопроект в среду.