Войти
Интерфакс-АВН

Законопроект о помощи США Израилю на $14 млрд обнародован палатой представителей

404
0
0
Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле
Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле.
Источник изображения: © РИА Новости

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Палата представителей американского конгресса подготовила и обнародовала законопроект, предусматривающий выделении Израилю помощи на сумму $14,3 млрд, сообщило издание The Hill.

Законодательство предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида" и еще $1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч".

Реализация данной инициативы палаты представителей предусматривает сокращение финансирования в рамках реализации закона о снижении инфляции, то есть, затронет средства, включенные в радикальный законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате, принятый в прошлом году, пишет газета.

Кроме того, подготовленный законопроект о помощи Израилю не соответствует стратегии Белого дома по увязке помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте. Все это может затруднить его прохождение, считает The Hill.

Комитет палаты представителей по регламенту рассмотрит законопроект в среду.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
Праща Давида
Похожие новости
24.05.2023
Финляндия – новый форпост НАТО на границе с Россией
26.10.2022
В США заявили, что Израиль вправе сам решать, какую военную помощь предоставлять Киеву
08.07.2022
Лучисто-игристое оружие России
04.07.2014
На строительство системы ПРО в Польше претендуют две компании
25.06.2014
«Рафаэль» предлагает использовать перехватчик «Станнер» в составе системы ПВО/ПРО Польши «Висла»
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 14:47
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 14:26
  • 56509
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 01.11 04:47
  • 1
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 31.10 17:06
  • 186
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа
  • 31.10 06:05
  • 2662
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 04:07
  • 1
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 30.10 16:50
  • 51
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 30.10 07:08
  • 5
Сравнение ВМФ СССР и РФ