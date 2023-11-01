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Известия.ru

МО показало кадры уничтожения танка ВСУ российским дроном

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

МО РФ: танк ВСУ был уничтожен точным ударом FPV-дрона на ходу

Российский FPV-дрон уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ходу. Кадры уничтожения 31 октября показало Минобороны России.


Военнослужащие-операторы FPV-дронов заметили танк ВСУ на ходу. На кадрах видно, как дрон преследует движущуюся боевую машину, которая в этот момент вела огонь.

«Танк ВСУ, ведущий огонь на ходу, был уничтожен точным ударом FPV-дрона», — подчеркнули в ведомстве.

Квадрокоптер догоняет танк и прицельно наносит удар. Следующие кадры показывают, как боевая машина загорается от удара дрона. Охваченной огнем боевой машине ВСУ удалось проехать еще несколько метров, прежде, чем она, по всей видимости, вышла из строя.

Последние кадры видеозаписи, показывают как украинская боевая машина догорает.

Командир группы военных, занимающихся уничтожением техники с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Якут 29 октября рассказал, что подразделения 1430-го полка ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley с помощью FPV-дронов. Военнослужащий отметил, что самое сложное — это быстро передвигаться, поскольку из одной точки невозможно ликвидировать технику ВСУ.

В тот же день британский журнал The Economist указал на то, что из-за работы российских дронов потери ВСУ возросли до тревожного уровня. Отмечалось, что некоторые из солдат ВСУ из-за активности российских дронов не доживают до первого сражения.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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