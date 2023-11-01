ВВС Кувейта получили очередную партию истребителей "Тайфун"

ЦАМТО, 31 октября. ВВС Кувейта получили четыре новых истребителя "Тайфун" консорциума Eurofighter, сообщило официальное кувейтское информационное агентство.

Таким образом, европейский производитель поставил ВВС Кувейта 13 из 28 заказанных самолетов. Первый закупленный в рамках программы модернизации истребитель был поставлен в декабре 2021 года.

Программа приобретения "Тайфун" реализуется в рамках сотрудничества Кувейта с Италией и включает совместное обучение летчиков, инженеров и технических специалистов. ВВС Италии также обеспечивают дозаправку самолетов в воздухе, используя заправщики KC-767A.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Кувейта 5 апреля 2016 года подписало с группой Leonardo, представлявшей консорциум Eurofighter, контракт на поставку 28 многоцелевых истребителей "Тайфун". В рамках соглашения ВВС Кувейта получат 22 одноместных и 6 двухместных самолетов "Тайфун" конфигурации "Транш-3", собранных на предприятии Leonardo в Казелле (Италия).

Соглашение с Минобороны Кувейта также включает оказание услуг по обеспечению применения "Тайфун", в т.ч. проектирование и строительство инфраструктуры на авиабазе Салем Аль-Сабах в Кувейте, обслуживание техники в течение трех лет (с опционом на пять лет), поставку оборудования и тренажеров для подготовки летчиков в Кувейте. Подготовка личного состава ВВС Кувейта осуществляется при участии ВВС Италии.

Первоначально предполагалось, что поставки самолетов начнутся в 2020 году и будут завершены в 2023 году. Тем не менее, сроки были сдвинуты и первая пара истребителей "Тайфун" была передана ВВС Кувейта на авиабазе "Казелле" ВВС Италии 7 декабря 2021 года. Вторая пара прибыла в Кувейт в марте 2022 года, третья партия – в сентябре 2022 года.

Всего консорциум Eurofighter получил заказы на поставку 661 самолета "Тайфун". Помимо четырех стран-участниц проекта (Италии, Великобритании, Германии и Испании), которые приобрели 510 ед. "Тайфун", заказчиками истребителя теперь являются Саудовская Аравия (72 самолета), Австрия (15), Оман (12), Кувейт (28) и Катар (24).