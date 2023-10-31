Как списать долги по кредитам погибшего участника СВО и членов его семьи

В сентябре 2022 года Госдума приняла Федеральный закон № 377-ФЗ, которым утвердила возможность предоставления кредитных каникул мобилизованным гражданам. Кроме того, документ содержал еще и условия списания долгов участников СВО, погибших или получивших инвалидность при выполнении задач в период ее проведения.

Однако осталось немало вопросов. В частности, относительно обязательств, которые подпадают под действие принятого закона. В целом процедура списания долгов погибшего в СВО может потребовать сбора внушительного комплекта документов, особенно когда речь идет о смерти, наступившей в результате полученных ранений. Поэтому стоит поговорить о том, какие долги все-таки удастся списать и как это сделать правильно.

Какие долги спишут

По закону списанию подлежат долги мобилизованного и членов его семьи, если:

Заемщик погиб при выполнении поставленных задач в рамках СВО. Скончался в дальнейшем в результате увечий и заболеваний, полученных при выполнении задач в рамках СВО. Получил инвалидность I группы.

В последних двух случаях потребуется предоставление медицинских документов. В них должно быть указано, что заемщик стал инвалидом I группы или погиб именно в результате увечий или заболеваний, полученных при выполнении поставленных задач в рамках СВО.

Есть и еще один важный нюанс: в тексте закона указано, что положения статьи 2, регламентирующей списание долгов погибших и получивших инвалидность участников спецоперации, распространяется только на обязательства, наступившие после 24 февраля 2022 года.

Однако в Госдуме ситуацию разъяснили иначе. По словам Анатолия Аксакова, председателя комитета по финансовому рынку, банки будут обязаны списать любые долги участников СВО и членов их семей, возникших до получения мобилизационного предписания. По этой логике списанию подлежат и кредиты, взятые до 24 февраля 2022 года. Главное, чтобы на момент принятия обязательств заемщиком не было получено мобилизационное предписание.

Как списать долги по кредитам погибших участников СВО

Для этого необходимо подготовить комплект документов и обратиться в банк, выдавший кредит. Стандартно требуется предоставить:

Копию кредитного договора. Свидетельство о смерти с указанием ее причин. Медицинское заключение, подтверждающее смерть или инвалидность I группы в результате увечий и заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе СВО.

Если банк отказывает в списании кредита, то получивший инвалидность мобилизованный, а также родственники погибшего участника СВО имеют право обратиться в суд за защитой своих законных интересов. Если их требования будут удовлетворены, то погашение кредита будет осуществляться за счет средств прибыли банка. Наследники погибшего в этой ситуации никаких долгов не унаследуют, даже в случае принятия имущества наследодателя.