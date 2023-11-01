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Известия.ru

В ДНР рассказали о неэффективности западных танков Leopard 2

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Немецкие танки Leopard 2, которые поставляются Украине из западных стран, доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Причиной тому послужил ряд технических особенностей, сообщает 31 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

По словам Гагина, Leopard 2 не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.

«Его (танк Leopard 2. ― Ред.) не починить в полях, только тащить с поля боя в ремзону, где его должны обслужить специально обученные люди с использованием всего необходимого ремкомплекта», ― цитирует ТАСС советника главы ДНР.

Также Гагин отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) гибнут не только в составе экипажей немецких танков, но также при попытках эвакуировать Leopard 2 с поля боя.

Ранее, 29 октября, военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что западные страны восполняют потерянные Украиной немецкие танки Leopard 2 советскими модернизированными T-72. На складах стран бывшего Варшавского договора находится несколько сотен танков типа Т-72М, которые, предположительно, могут стать базой для модернизации и дальнейшей отправки на Украину.

В тот же день подразделения 1430-го полка ВС РФ уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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