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ТАСС

В России создали FPV-комплекс химической разведки для выявления загрязнений воздуха

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Управление FPV-дроном
Управление FPV-дроном.
Источник изображения: © Центр беспилотных комплексных решений

"Хруст" проводит мониторинг на площади в несколько кварталов и обнаруживает утечку с точностью до метра, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал разведывательный FPV-комплекс "Хруст" для выявления химических и радиоактивных источников загрязнения воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

"ЦКБР разрабатывает сценарии мирного применения боевых FPV-технологий. Одним из направлений работы является комплекс химической разведки "Хруст" для выявления загрязнений воздуха химическими и радиоактивными источниками. Комплекс в течение считанных секунд проводит мониторинг на площади в несколько кварталов и обнаруживает утечку с точностью до метра. Комплекс будет востребован у коммунальных служб и МЧС", - отметил Кузякин.

Комплекс представляет собой полноценный боевой FPV-расчет. "Однако в качестве полезной нагрузки вместо боевой части на дронах устанавливаются датчики окружающей среды, радиации или ядовитых газов", - уточнил глава ЦКБР. Кузякин подчеркнул, что центр продолжит работу над расширением спектра гражданского применения боевых FPV-систем. "Мы достаточно давно прорабатываем такие направления, как охрана государственной границы в горных районах, инспекция рыболовных судов, мониторинг протяженных объектов: мостов, портовых сооружений и так далее", - заявил глава организации.

Также гендиректор ЦКБР подчеркнул, что расширение сферы гражданского применения FPV-дронов позволит обеспечить рабочими местами высококвалифицированных пилотов после завершения спецоперации на Украине. "Уже сейчас необходимо заниматься конверсией боевых FPV-технологий в гражданское русло. Наша победа не за горами. Куда потом девать горы произведенных FPV-дронов, наземного оборудования и пилотов с боевым опытом? Мы не должны разбрасываться такими специалистами и оставлять их компетенции без дела, опыт работы в сложных условиях войны может пригодиться и в мирной жизни", - заявил Кузякин.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении. 

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