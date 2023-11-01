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У поставляемых государствами блока НАТО вооружённым формированиям киевского режима танков Leopard 2 большие проблемы с защитой боекомплекта. При этом боевые машины основательно выгорают изнутри - не помогают ни различные технические ухищрения, ни, якобы, продвинутая быстродействующая автоматическая система, подавления взрывов и пожаров.

Как отмечает "РГ: русское оружие", только в последние дни в районе Работино (Запорожская область) они лишились как минимум четырех таких машин.

Не исключено, что их больше, так как не все видеоматериалы размещаются сразу. Как всегда наши воины демонстрируют высокий профессионализм и хорошее знание слабых сторон вражеской техники. Например, многотонные иномарки поражались в кормовые ниши, туда, где находится боекомплект.

В социальных сетях появился ролик с выведенным из строя Leopard 2А4. Съемки проводились боевиком ВСУ. Видно, что ходовая часть полностью лишилась переднего левого опорного катка и гусеничной ленты. Вероятно, сначала был подрыв на мине, а затем танк стали добивать FPV-дронами.

Судя, по состоянию боевого отделения, там был пожар, серьезно повредивший внутреннее оборудование. Даже если германский "подарок" будет эвакуирован в тыл, его вряд ли удастся вернуть в строй.