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ТАСС

Конгрессмен США призвал Киев стать более самодостаточным в производстве снарядов

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

Майкл Куигли пояснил, что потребность в 155-мм снарядах сейчас есть не только у Украины, но и у Израиля

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Снаряды калибра 155 мм нужны не только Украине, но и Израилю, поэтому она должна стать более самодостаточной в их производстве. Об этом заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому член делегации Палаты представителей Конгресса США, демократ Майкл Куигли (от штата Иллинойс) на встрече, видеофрагменты которой были опубликованы в понедельник вечером в Telegram-канале главы государства.

"Я понимаю, что есть потребность в 155-мм снарядах, но Израилю они тоже нужны, - сказал законодатель. - Так что у нас много работы в этом направлении". Он добавил, что украинские парламентарии сообщили ему о планах увеличить в стране производство снарядов, поэтому необходимо обсудить, как Вашингтон может оказать Киеву содействие в том, чтобы тот стал более самодостаточным в этом вопросе.

Во время беседы Зеленский, по сведениям его пресс-службы, "подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины". 

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Страны
Израиль
США
Украина
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