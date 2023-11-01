Планы создания в США новой ядерной авиационной бомбы В61-13

27 октября 2023 года министерство обороны США объявило о начале разработки новой ядерной авиационной бомбы В61-13. Насколько можно судить, бомба В61-13 должна стать модернизацией состоящих на вооружении американской стратегической авиации (стратегических бомбардировщиков Northrop Grumman B-2A Spirit) ядерных бомб B61-7 до уровня новой бомбы В61-12. Актуальный комментарий "Об инициативе министерства обороны США по созданию новой ядерной бомбы" опубликовал Александр Ермаков, научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций Отдела военно-экономических исследований Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Учебно-боевой вариат новой американской авиационной ядерной бомбы В61-12 перед подвеской на стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2A Spirit ВВС США на авиабазе Уайтмэн (Миссури), 13.06.2022 (с) кадр с youtube

Пентагон 27 октября опубликовал сообщение о планах немедленно начать программу по созданию новой бомбы, точнее новой модификации в семействе термоядерных бомб B61, одного из наиболее распространенных боеприпасов в американском арсенале еще в разгар холодной войны США и СССР. Новая модификация должна получить "счастливый" индекс B61-13 как серийная тринадцатая по счету.

В последние годы B61 упоминается в новостях в основном в связи с двумя темами: передовым развертыванием этих американских бомб на базах в Европе в рамках совместных ядерных миссий НАТО (NATO Nuclear Sharing) и созданием новой управляемой высокоточной модификации - B61-12.

B61-13 роднит с предыдущим вариантом много общего - так же как B61-12, её предлагается не создавать с нуля, а переделывать имеющиеся старые бомбы. Если B61-12 использовала заряд от B61-4 - наиболее легкий из семейства (управляемая мощность подрыва от 300 т до 50 кт), то B61-13 планируется, напротив, создавать на основе наиболее мощной бомбы в семействе: B61-7 с мощностью от 10 т до 360 кт. B61-7 считались стратегическими, а не тактическими бомбами, не размещены на европейских авиабазах, и в качестве их носителей рассматривались стратегические бомбардировщики, а не истребители. На данный момент единственным штатным носителем являются малозаметные стратегические бомбардировщики B-2A Spirit.

Так же как B61-12, B61-13 планируется оснащать новой хвостовой частью с инерциальной системой наведения (по имеющейся информации, B61-12 не оснащаются спутниковой системой навигации) и управляемым оперением, судя по всему, полностью аналогичной. Таким образом, её круговое вероятное отклонение будет составлять не более 30 м. У B61-12 повышение точности проводилось под лозунгом поражения той же цели меньшим зарядом, но с меньшим побочным ущербом (в ответ на критику, так как речь шла о мерах по снижению порога применения ядерного оружия), но у B61-13 иные цели.

С точки зрения военно-политического руководства США и внутренних дискуссий в стране по поводу эксплуатации и модернизации их ядерного арсенала, программа создания B61-13 призвана убить сразу нескольких зайцев:

- представление ее как "переоборудование" имеющихся бомб B61-7 с целью в первую очередь продлить срок их эксплуатации и при этом повысить их надежность и безопасность призвано отчасти защитить от критики антиядерных кругов. Стоит напомнить, что программа B61-12, являющаяся несомненно программой создания оружия с новыми возможностями, официально была утверждена как просто "программа продления жизненного цикла" (Life Extension Program, LEP);

- за счет сочетания достаточно высокой мощности заряда с повышением точности она, возможно, станет эффективной заменой бомбы B83-1 в качестве средства поражения подземных укрепленных целей. Именно в отношении B83-1 с мощностью до 1,2 Мт много противников среди американских политиков и даже военных, указывающих на нецелесообразность сохранения арсенала при столь высоких затратах на его содержание. Сторонники сохранения B83-1 требовали сначала создать замену, которую можно использовать для поражения подземных объектов; эти требования отражались и в бюджете. Созданием новой бомбы Пентагон отвечает на этот запрос и предлагает использовать непосредственно на программу деньги со статей расходов, выделенных на эксплуатацию B83-1. Таким образом, военные могут получить более удобное средство, а законодатели и антиядерные круги "похвастаться" снятием с вооружения "последнего оружия мегатонного класса в США", которым является B83-1.

США уже пытались создать "противобункерную" бомбу в семействе B61 в середине 1990-х годов. B61-11 была оснащена зарядом несколько повышенной фиксированной мощности (400 кт) и измененным корпусом. Предполагалось использовать её как классические бетонобойные бомбы - при сбросе с большой высоты бомба без парашюта должна была на высокой скорости заглубляться в почву и подрываться в грунте, повышая поражающую возможность по заглубленным целям. Судя по отрывочным сведениям о результатах испытаний, эта попытка была неудачной - изначально непредусмотренная для такого "обращения" бомба не только не заглублялась достаточно даже в твердые почвы, но и могла разрушиться с неизвестными последствиями для заряда (есть все основания подозревать, что в случае применения против гранита или железобетона ситуация может сложиться еще хуже). Тем не менее B61-11 была официально принята на вооружение, выпущена в небольшом количестве (не более 50 единиц переделано из тех же B61-7), что позволило снять с вооружения B53 - морально и физически устаревшую бомбу особо высокой мощности (9 Мт).

Сейчас Пентагон планирует "повторить маневр", но с бóльшим успехом, так как B61-13 должна не только получить возможность поражать подземные сооружения за счет высокой точности (поражая, например, входные группы с тем, чтобы ударная волна пошла внутрь по коммуникациям), но и сохранить потенциал стратегической бомбы B61-7 и эксплуатироваться еще долгое время. Поражение площадных целей не снимается с повестки дня - даже в справке Пентагона говорится о "предоставлении президенту дополнительных опций для поражения заглубленных и крупных наземных военных целей" как главной задаче программы.

Министерства обороны и энергетики США (Минэнерго отвечает в первую очередь за ядерную отрасль, в том числе военную) предлагают ковать железо пока горячо и включить первые 52 млн долл. расходов на создание B61-13 уже в готовящийся к принятию бюджет на 2024 фин. г., который в США уже начался (без бюджета - такое случается довольно часто). При этом подчеркивается, что, как отмечалось выше, это не дополнительные расходы, а суммы из долгосрочных расходов на B83-1. Указывается, что крайне важно начать работы без промедления до принятия бюджета следующего года, так как тогда к B61-13 можно будет приступить до закрытия серии B61-12 (то есть, вероятно, в 2025 г.). Это позволит не замораживать производство и не тратить впоследствии деньги на его возобновление.

Вероятно, бомба B61-13 получит поддержку со стороны американских законодателей: её подача хорошо продумана политически. "Ястребы" увидят в ней программу модернизации американского ядерного потенциала. Негативно относящиеся к ядерному оружию круги будут задобрены списанием B83-1, чего они добиваются уже в течение нескольких лет, и обещанием "не увеличивать количество ядерных бомб в американском арсенале". Для этого будут не только взяты заряды с B61-7, но даже количество B61-12 (запланировано 480 единиц) снижено за счет серии B61-13. Похоже, им буквально передадут запланированные для двенадцатой модификации "хвосты". Последнее, видимо, порадует и сторонников сокращения бюджетных расходов. Программа не будет достаточно дорогой, и её сумеют представить как экономически выгодную: модернизировать или даже просто эксплуатировать долгое время B83-1 может оказаться дороже.

Однако в странах, расположенных за омывающими США океанами, бомба B61-13 едва ли будет встречена столь же положительно. Россия и Китай имеют полное основание рассматривать ее не просто как абстрактное средство сдерживания, а как оружие, нацеленное на поражение особо важных и укрепленных объектов, причем без заметного пуска баллистической ракеты, а с борта малозаметного бомбардировщика - её носителем станет и B-2A, и перспективный B-21A Raider. Разумеется, полностью неуязвимых и незаметных "стелсов" не бывает, но вряд ли кого-то порадует дополнительная возможность проверить, способны ли они в кризисный момент "подкрасться" к ключевым объектам.