Центр Келдыша создает принципиально новое средство для полетов в космос

Оно обеспечит рост экономичности транспортных операций и электрической мощности в космосе, сообщили в пресс-службе центра

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Принципиально новое космическое средство, на котором можно будет осуществлять полеты в дальний космос, создается в Центре Келдыша (входит в Роскосмос), говорится в сообщении пресс-службы к 90-летию предприятия.

"Центр Келдыша и сегодня традиционно работает на опережение. В частности, здесь создается принципиально новое космическое средство для полетов в дальний космос, обеспечивающее рост экономичности транспортных операций в космосе, существенный рост электрической мощности в космосе и создание космических аппаратов с изменяемыми параметрами орбиты", - отметили в пресс-службе, не уточнив, о каком именно транспортном средстве идет речь.

В свою очередь гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков отметил, что разработки предприятия опережают мировые аналоги. "Мы ведем работы по созданию и модернизации ракетных двигателей всех типов нового поколения, разрабатываем и внедряем новые технологии и материалы в ракетную технику, фактически находясь на самом острие науки и техники. Наши разработки опережают многие мировые аналоги по своим энергомассовым и эксплуатационным характеристикам", - приводит слова Кошлакова пресс-служба.

31 октября исполняется 90 лет со дня основания Государственного научного центра Российской Федерации "Исследовательский центр имени М. В. Келдыша". За время существования в стенах предприятия были созданы РСЗО "Катюша", новые конструкции реактивных снарядов для артиллерии и реактивных торпед для Военно-морского флота, первый в СССР жидкостный ракетный двигатель с турбонасосной системой подачи компонентов топлива и другие. Ученые центра внесли свой вклад в создание ракеты Р-7, в полеты первого спутника и первого человека в космос, а также запуск первых космических аппаратов к Луне и Венере.

Сейчас предприятие Роскосмоса разрабатывает ионные двигатели, различные типы космических энергоустановок, генераторов пучков высокой энергии и ускорителей частиц.