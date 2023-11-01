До хаоса один шаг. В Хорватии испугались американо-российских отношений

США и Россия уже воюют друг с другом опосредованно, пишет GN. Причем противостояние идет сразу на нескольких уровнях. Осталось ли между Вашингтоном и Москвой что-то, что поможет им вернуться на путь контролируемой стабильности? Таким вопросом задается автор статьи.

Зоран Метер

Когда злоба и ненависть наполняют душу и разум

Злопыхатели скажут, что Сергей Лавров открыл секрет Полишинеля, когда 26 октября заявил, что между США и Россией не осталось и капли доверия.

Правда, здесь я бы отметил, что до сих пор существовали и все еще существуют определенные каналы общения между высшим командованием их вооруженных сил. Однако эти каналы используются только для предотвращения нежелательных инцидентов, то есть эскалации между двумя государствами.

Также остаются связи между их спецслужбами, а также министерствами иностранных дел, точнее в случае США это Государственный департамент. Однако на дипломатическом уровне, в отличие от командований вооруженными силами и спецслужб, связь поддерживают не высшие руководители, а нижестоящие. Иными словами, это не те люди, которые смогут урегулировать конфликты и кризисы, которыми сейчас изобилуют отношения двух стран. И их становится все больше.

Диалог на низшем уровне только ради предотвращения катаклизма

В общем, отношения между двумя ядерными державами сейчас сводятся только к предотвращению непосредственного конфликта друг с другом. Не более! Чрезвычайно тревожит то, что на фоне углубляющихся кризисов и растущих ставок в мировой игре подобные ограниченные каналы общения не гарантируют обеспечение безопасности как самих противоборствующих сторон, так и мира в целом. Тем более не секрет, что два мега-государства уже воюют друг с другом опосредованно или, как принято говорить в последние годы, ведут гибридную войну. Причем на всех уровнях: военном – на Украине, политическом – в международных организациях, экономическом – санкциями, информационно-пропагандистском и так далее.

Предполагаю, что именно это, то есть обеспокоенность, и имел в виду российский глава МИДа, когда говорил слова, о которых написано в начале статьи.

Ранее на той же пресс-конференции его спросили, можно ли возобновить диалог о стратегической стабильности с США в нынешних условиях? Сергей Лавров ответил следующее: "Стратегическая стабильность предполагает наличие условий для того, чтобы достигать каких-то договоренностей, которые будут в равной степени отображать заинтересованность и отвечать на озабоченность участников такой переговорной работы".

По его словам, именно в таких условиях создавался ДСНВ, который продолжает свое действие. Сейчас Москва приостановила инспекции, оставаясь при этом приверженной всем обязательствам этого договора.

"Инспекции мы прекратили, потому что инспекции — это мера взаимного доверия. Какого-либо доверия между нами с США не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора", — заявил Министр иностранных дел России.

"Кроме того, еще и практические соображения: они все время просят эти инспекции возобновить, а инспекции осуществляются на ядерных объектах, объектах, связанных с хранением ядерного оружия. А когда киевский режим с использованием западных вооружений атакует, скажем, как это было не так давно, базы наших стратегических бомбардировщиков на российской территории, наверное, возникает еще больше вопрос, для чего прямо сейчас бежать и инспектировать наши объекты?" — парировал Сергей Лавров.

Между США и Россией не может быть посредников!

Не ошибусь, если скажу, что американо-российские отношения движутся к полному коллапсу, что подтверждают и недавние ядерные учения НАТО в Европе и России ради ядерного сдерживания. Я не удивлюсь, что в итоге они придут к разрыву всяческих дипломатических отношений, хотя и предполагаю, что все-таки этого не произойдет, так как нет никого, кто бы смог выступить посредником между этими двумя государствами. Они должны и могут решить свои проблемы только друг с другом, так как нет такой силы в мире, которая могла бы управлять их диалогом, координировать его или советовать им, как поступать, чтобы сделать лучше себе и миру.

Помимо прочего, на прошлой неделе Москва вышла из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Формально его исполнение заморожено, то есть временно приостановлено его действие, что, однако, существенно ситуации не меняет. Россия объяснила свое решение тем, что США, несмотря на договор, уже давно проводят такие испытания, и последнее имело место на прошлой неделе в Неваде.

Кроме того, США открыто работают над модернизацией своих атомных бомб, которыми намерены заменить те американские бомбы в Европе, которые были размещены в пяти европейских государствах уже давно — на пике холодной войны.

Оружие все более убойное, а вместо разума и ответственности — все больше агрессии и ненависти

Из всего этого следует, что нас ждут еще большие вызовы и еще более опасная новая холодная война. И дело не только в том, что за прошедшее время оружие двух сверхдержав стало более современным, разрушительным и убойным. Проблема и в том, что разрушены все механизмы общения на международном уровне, которые существовали между США и Советским Союзом во второй половине ХХ века.Эти механизмы помогали успешно решать острые проблемы в моменты, когда мир буквально висел на волоске и грозила ядерная катастрофа.

Сегодня политики практически не боятся такого развития событий, как и обыватели, которым мало что рассказывают. Ведь их страх и бунт могут помешать принимать и реализовывать безумные решения тем, кто ведет народы мира к "светлому будущему". Поэтому они делают вид, что это оружие как бы не существует или его не разрабатывают и не совершенствуют!

Логика подсказывает, что делается это не ради развлечения, а ради защиты от возможных деструктивных шагов неприятеля, которые могут угрожать существованию государства в принципе.

Но кто скажет, и исходя из каких показателей, где проходит граница этого самого выживания, то есть с какого момента возникает угроза существованию, нигде не сказано. Кроме того, что одна сторона считает границей, вторая таковой не признает.

Иными словами, когда Сергей Лавров констатирует, что между Россией и США не осталось доверия, не стоит ерничать и преуменьшать значение его слов, говоря о "секрете Полишинеля".

Лучше задуматься, куда движется современный мир и можно ли предпринять что-то, чтобы вернуться на путь контролируемой стабильности?

Ведь еще несколько лет назад все выглядело куда лучше и светлее. А сегодня на нас быстро надвигается тьма.