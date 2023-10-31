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ТАСС

"Искандеры" Балтфлота отработали одновременный пуск аэробаллистической и крылатой ракет

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу "Тревога"

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Балтийского флота в рамках тренировки по управлению ракетными ударами отработали одновременный учебный пуск аэробаллистической и крылатой ракет для поражения высокозащищенных целей по разным траекториям. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Подразделения ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, провели тренировку по управлению ракетными ударами на одном из полигонов региона", - говорится в сообщении.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу "Тревога". Выйдя в назначенный район сосредоточения, ракетчики выполнили техническую подготовку самоходных пусковых установок, организовали взаимодействие с вышестоящим командованием, провели маскировку позиций.

"В это же время ракетно-технические подразделения выполнили нормативы по приему ракет и их последующей погрузке на транспортно-заряжающие машины. Произведя перегрузку ракет на самоходные пусковые установки и выйдя на стартовые позиции, расчеты ОТРК "Искандер" произвели групповые учебные (электронные) ракетные пуски", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "особенностью проверки слаженности работы расчетов стала отработка сложнейшего элемента - одновременного пуска аэробаллистической и крылатой ракет для поражения условных высокозащищенных целей по разным траекториям".

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме на расстоянии до 500 км. 

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