Иордания попросила Вашингтон укрепить безопасность поставками ЗРК «Пэтриот»

Источник изображения: topwar.ru

Верный союзник США Иордания обратилась к Вашингтону с просьбой развернуть системы противовоздушной обороны «Пэтриот» для укрепления обороны своих границ в период обострения напряженности в регионе. Об этом сообщил представитель иорданской армии.

Мы попросили американскую сторону помочь укрепить нашу систему обороны с помощью зенитных ракетных комплексов «Пэтриот»

— заявил в эфире одного из государственных телеканалов бригадный генерал Мустафа Хияри, представитель армии Иордании.

Запрос иорданской армии продиктован опасениями по поводу распространения войны в секторе Газа на весь регион.

Ранее американские «Пэтриоты» уже были размещены в королевстве - в 2013 году - после начала боевых действий в соседней Сирии. В Аммане опасались, что сирийская гражданская война может перерасти и разжечь региональный конфликт.

Теперь Иордания все больше нервничает по поводу того, что непрерывные бомбардировки Газы Израилем, в результате которых погибло уже более 8000 палестинцев, могут перерасти в гораздо более масштабную войну в регионе.

Но «Пэтриот», считающийся передовой системой ПВО США, сейчас в дефиците, и за него соперничают союзники США по всему миру. Украина как пример.

А потому иорданский запрос пока находится в подвешенном состоянии.

Представители администрации Байдена, включая министра обороны Ллойда Остина, предупредили о риске серьезной эскалации с атаками на американские войска на Ближнем Востоке и о том, что Иран может попытаться расширить войну между Израилем и ХАМАС. Это не добавляет Иордании шансов на получение этих комплексов. Но ради сохранения иорданской лояльности Вашингтон может пойти на такие поставки.