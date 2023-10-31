Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы "Пластун-СН", партию техники, специально изготовленной для армии, выпустила компания "Русские Вездеходы Пластун" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил гендиректор компании Ерик Сагымбаев.

Гусеничный вездеход "Пластун - СН" (Специального назначения) был разработан для российской армии как средство эвакуации. Вездеход является новинкой, он был представлен только в этом году, обкатку проходил в Центре испытаний НАМИ. Представляет собой легкобронированный вездеход с комбинированной защитой класса Бр3 (9-мм пистолетная пуля) и Бр4 (5,45 мм с пулей повышенной пробиваемости и 7,62 мм с простой пулей). У вездехода отсутствует жесткая крыша, что позволяет осуществлять быстрый вход/выход или проводить эвакуацию раненых.

Предполагается, что данные вездеходы будут применяться как эвакуационные машины, но их можно использовать, в том числе, и для разведки или в качестве платформы под 82-мм миномет. Благодаря своей проходимости вездеход можно использовать в любую погоду. Вездеход свободно может перемещать группу из восьми человек, при эвакуации раненых в него помещаются двое носилок.

Источник изображения: topwar.ru

На форуме "Армия-2023" вездеход демонстрировался военным в качестве мобильного 82-мм миномета, а также в разведывательной конфигурации с телескопической мачтой, оборудованный приборами наблюдения.

Согласно данным разработчиков, масса вездехода "Пластун-СН" составляет 3,8 тонны, ширина всесезонной гусеницы - 50 см. Вездеход развивает скорость до 50 км/ч.