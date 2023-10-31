Нидерланды направят F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов

И.о. премьера страны Марк Рютте не назвал точное количество истребителей

ГААГА, 30 октября. /ТАСС/. Истребители F-16, которые Нидерланды обещали предоставить Украине, через две недели будут направлены в Румынию для подготовки украинских пилотов. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) и.о. премьера Нидерландов Марк Рютте по итогам видеоконференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе беседы глава правительства проинформировал Зеленского, что "F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить Украине для усиления противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели". "Это означает, что в ближайшее время могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", - отметил он. Точное количество истребителей Рютте не назвал.

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Украине определенное количество истребителей. В распоряжении Нидерландов находится 42 самолета, которые постепенно заменяются на более современные F-35. Ранее голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные будут использоваться для подготовки пилотов.

В ходе беседы Рютте и Зеленский также обсудили ход создания альтернативного коридора для экспорта зерна через Черное море. "Нидерланды предоставят Украине патрульные катера, чтобы обеспечить безопасность этого маршрута", - отметил и.о. премьер-министра. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время на Украине находится четвертая группа следователей, которая под эгидой Международного уголовного суда собирает доказательства военных преступлений.