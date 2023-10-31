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ТАСС

Time: Зеленский был злым после поездки в США, где увидел "угасающий энтузиазм"

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

По данным журнала, украинский президент все больше чувствует себя преданным западными союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский был злым после недавней поездки в США, где столкнулся с критикой коррупции на Украине и "угасающим энтузиазмом" насчет конфликта. Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента.

По информации автора статьи Саймона Шустера, в США во время последней поездки Зеленский столкнулся с призывами бороться с коррупцией и "угасающим энтузиазмом" насчет конфликта, которому "не видна конца". По словам ближайшего помощника президента, Зеленский был "злым" после такой поездки. Как отмечается в статье, после поездки в США украинский президент "потерял обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками", уточняет издание. "Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит", - сказал один из членов команды Зеленского.

Также в статье отмечается, что Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками, так как они "оставили его без средств для победы", есть только минимальные ресурсы, чтобы выжить, уточняет издание.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что передумал рекомендовать к прочтению статью из журнала The Time, в которой говорится, что украинские военные отказываются выполнять приказы Зеленского о наступлении.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 5 октября президент Владимир Путин, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

Вашингтонская администрация во главе с президентом-демократом Джо Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако несколько американских законодателей от Республиканской партии, находящейся в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. В свете резкого обострения ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи Украине на Израиль. 

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Страны
Израиль
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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