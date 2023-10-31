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ТАСС

Time: Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ

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Разбитая техника ВСУ. Архивное фото
Разбитая техника ВСУ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

По информации журнала, упрямство президента Украины помещало его команде разработать новую стратегию, а также обсудить возможность заключения мирного соглашения с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента.

По информации автора статьи Саймона Шустера, несмотря на неудачи на поле боя, убеждения Зеленского не изменились и он не намерен искать какого-либо мира, желая продолжать боевые действия. "Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему [Зеленскому] об этом сказать", - заявил один из помощников президента.

Как отмечает издание, упрямство Зеленского помещало его команде разработать новую стратегию, а также обсудить возможность заключения мирного соглашения с Россией.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 5 октября президент Владимир Путин, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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