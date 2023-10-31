Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск

89
0
0
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск.
Источник изображения: belvpo.com

В начале 2024 года у границ Беларуси и России запланировано проведение более двадцати различных учений ОВС НАТО. Это означает проведение 1-2 учений ежемесячно по 10-14 дней каждое, или фактически непрекращающиеся учения с небольшими перерывами на смену полигонов.

Между тем, одними из крупнейших маневров альянса в Европе станут Steadfast Defender-24 (15.02-25.05). В них примут участие более 100 тыс. военнослужащих из 32 стран, где Польше будет отведена ключевая роль. Основные эпизоды будут разыгрываться преимущественно в Польше и странах Балтии. Целью Steadfast Defender-24 является отработка действий Североатлантического альянса в случае агрессии России в отношении одной из соседних стран.

Одновременно на едином оперативном фоне со Steadfast Defender-24 будут организованы еще 16 нацучений. Среди них на территории Польши учения Dragon-24 (25.05-14.03). В «польских» маневрах, примут участие 15 тыс. польских военных и 5 тыс. из США, и других стран НАТО. От Польши будут задействованы 11-я тд и 16-й мд, а также подразделения от ССО, ВВС и ВМС.

В маневрах будет задействовано более 3,5 тыс. единиц военной техники, в т.ч. американские, испанские и французские ББМ. В ходе учений Dragon-24 будет отрабатываться форсирование Вислы.

Параллельно с Steadfast Defender-2024 запланированы Brilliant Jump-24 с задействованием Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. Позже в ходе Dragon-24 на полигоне Дравско-Поморске они пройдут слаживание с 11-й тд ВС Польши .

Помимо прочего, в начале 2024 года пройдут маневры Defender-24, включающие Saber Strike-24, Immediate Response-24 и Swift Response-24.

Принимая во внимание, что в ходе маневров НАТО отрабатывается проведение стратегического развертывания ВС и оперативной переброски американских войск в Польшу и Прибалтику, следует иметь в виду, что очередные натовские учения могут создать потенциальную возможность для развязывания агрессии в отношении Союзного государства.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
27.03.2023
США уже списали Украину и Польшу в расход
18.01.2022
Танковая армия Западного военного округа начала командно-штабную тренировку в пяти регионах РФ
21.04.2021
Переброска истребителей США в Польшу была проведена в рамках учений
22.09.2020
Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла
27.02.2020
Polskie Radio (Польша): враг не должен даже помыслить, что может одержать победу
23.10.2019
"Дуга нестабильности": Лукашенко готов дать отпор возможной агрессии
19.07.2012
«ОДКБ как военного союза не существует»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 23:51
  • 56478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.10 19:11
  • 182
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 30.10 16:50
  • 51
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 30.10 07:08
  • 5
Сравнение ВМФ СССР и РФ
  • 29.10 21:44
  • 6
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 28.10 21:01
  • 1
Отказы оборудования и конструкции МКС из-за деградации есть на обоих сегментах
  • 28.10 20:43
  • 1
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В