НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск.

В начале 2024 года у границ Беларуси и России запланировано проведение более двадцати различных учений ОВС НАТО. Это означает проведение 1-2 учений ежемесячно по 10-14 дней каждое, или фактически непрекращающиеся учения с небольшими перерывами на смену полигонов.

Между тем, одними из крупнейших маневров альянса в Европе станут Steadfast Defender-24 (15.02-25.05). В них примут участие более 100 тыс. военнослужащих из 32 стран, где Польше будет отведена ключевая роль. Основные эпизоды будут разыгрываться преимущественно в Польше и странах Балтии. Целью Steadfast Defender-24 является отработка действий Североатлантического альянса в случае агрессии России в отношении одной из соседних стран.

Одновременно на едином оперативном фоне со Steadfast Defender-24 будут организованы еще 16 нацучений. Среди них на территории Польши учения Dragon-24 (25.05-14.03). В «польских» маневрах, примут участие 15 тыс. польских военных и 5 тыс. из США, и других стран НАТО. От Польши будут задействованы 11-я тд и 16-й мд, а также подразделения от ССО, ВВС и ВМС.

В маневрах будет задействовано более 3,5 тыс. единиц военной техники, в т.ч. американские, испанские и французские ББМ. В ходе учений Dragon-24 будет отрабатываться форсирование Вислы.

Параллельно с Steadfast Defender-2024 запланированы Brilliant Jump-24 с задействованием Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. Позже в ходе Dragon-24 на полигоне Дравско-Поморске они пройдут слаживание с 11-й тд ВС Польши .

Помимо прочего, в начале 2024 года пройдут маневры Defender-24, включающие Saber Strike-24, Immediate Response-24 и Swift Response-24.

Принимая во внимание, что в ходе маневров НАТО отрабатывается проведение стратегического развертывания ВС и оперативной переброски американских войск в Польшу и Прибалтику, следует иметь в виду, что очередные натовские учения могут создать потенциальную возможность для развязывания агрессии в отношении Союзного государства.

Николай Астровский