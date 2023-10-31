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«Тяжёлый, ресурсоемкий и недешёвый». Путин утвердил проект российской орбитальной станции

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Путин утвердил проект российской орбитальной станции
Путин утвердил проект российской орбитальной станции.
Источник изображения: ixbt.com

Финансирование выделено, основные показатели определены

Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин дал указание утвердить проект по созданию российской орбитальной станции (РОС). Борисов отметил, что на совещании по развитию космической отрасли у президента решение о создании РОС было «однозначно принято», было выделено финансирование и определены основные показатели по этому проекту. Эскизный проект российской орбитальной станции уже прошёл экспертизу и сейчас разработчики готовят документы для сдачи его заказчику.

Юрий Борисов предположил, что срок службы Международной космической станции (МКС) закончится к 2030 году, то есть к этому моменту РОС уже должна быть создана, чтобы не получилось так, что «МКС уже не будет, а российской станции ещё не будет». Поэтому, по мнению главы Роскосмоса, над этим «тяжёлым, ресурсоемким и недешёвым проектом» нужно начать активно работать не позднее 2024 года. РОС планируется развернуть с 2027 по 2032 годы, в её состав войдут научно-энергетический, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули.

Модули российской станции будут унифицированы, их можно будет заменять, что обеспечит станции неограниченный срок службы. Первым должен быть запущен научно-энергетический модуль РОС — в конце 2027 года. Запуск узлового, шлюзового, базового и целевого модулей намечен на период 2028–2030 гг. РОС, в отличие от МКС, будет располагаться на полярной орбите, это поможет исследовать влияние на организм человека радиационных условий, приближенных к дальнему космосу. Предполагается, что первые космонавты смогут отправиться на станцию в 2028 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
ЯО
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