«Сокрушай и завоевывай»: как Израиль будет воевать с ХАМАС

Полковник Ходаренок: тактика Израиля позволит уничтожить подземные тоннели ХАМАС
Общевойсковая операция Армии обороны Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в кабмине страны. Можно ли сейчас говорить о каких-то сроках окончания конфликта и какую тактику будет использовать ЦАХАЛ в борьбе с ХАМАС - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Израиль перед выбором
Такая точность в определении сроков завершения боевых действий в секторе Газа, разумеется, не может не вызывать легкой иронии. Разброс в датах у Bloomberg отличается по меньшей мере на порядок. Несколько перефразируя агентство, в отношении продолжительности кампании в секторе Газа в этом случае можно сказать и так - «может, день, а может, и год».
Между тем есть все основания полагать, что в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подобные сроки не определялись изначально, а все действия соединений и частей в настоящее время планируются, исходя исключительно из конкретной обстановки и тех рубежей, которые будут достигнуты в ходе решения тех или иных оперативных задач. И предполагать, что генштаб ВС Израиля поделился своими планами с Bloomberg (как бы авторитетно не выглядело в этом случае агентство), нет никаких оснований.
Некоторые СМИ пишут, что Израиль приостановил реализацию плана крупномасштабной общевойсковой операции ЦАХАЛ в секторе Газа и решил провести несколько ограниченных. Вряд ли эта информация заслуживает доверия. Подобных утечек из Генерального штаба Армии обороны Израиля не может быть по определению.
При этом вопрос, как будет развиваться ситуация в секторе Газа, с повестки никто не снимал. Полумерами в городских боях не добиться ничего.
То есть, по большому счету, ничем.
«Сокрушай и завоевывай»
Поэтому есть все основания полагать, что Армия обороны Израиля в предстоящей общевойсковой операции в секторе Газа будет действовать в строгом соответствии с формулой Первой Мировой войны - «артиллерия разрушает, пехота занимает».
Как ранее писала «Газета.Ru», значительный объем огневых задач будет возложен на военно-воздушные силы Израиля. Они будут разрушать в секторе Газа квартал за кварталом. И только после этого пехота будет выдвигаться на очередной рубеж.
Есть и еще один принцип времен Первой Мировой войны, который наверняка будет реализован в ходе боевых действий Армией обороны Израиля (разумеется, исключительно на новой технологической основе) - «порядок важнее быстроты». То есть пехота ЦАХАЛ будет занимать те или иные участки территории сектора Газа только после полного подавления сопротивления формирований ХАМАС. Именно это позволит минимизировать потери личного состава.
В ряде источников (в частности в Financial Times) этот прием трактуется как «ограниченные масштабы боевых действий», которые позволяют ЦАХАЛ использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС. На самом деле не стоит сравнивать «ограниченные масштабы боевых действий» с уже ушедшими в историю классическими приемами по овладению городами. И даже слово «ограниченный» по отношению к общевойсковой операции в секторе Газа не совсем уместно, если учесть, что только военно-воздушные силы Израиля за сутки наносят по объектам в секторе несколько сотен ударов.
Поэтому с целью минимизации потерь среди личного состава ЦАХАЛ в секторе наверняка будет действовать в соответствии с двумя вышеупомянутыми принципами. В Армии обороны Израиля их называют несколько по-другому - «сокрушай и завоевывай». Но сути дела это не меняет.
Препятствия на пути ЦАХАЛ
И вряд ли методичное продвижение частей и соединений Армии обороны Израиля на территории сектора надолго задержит разветвленная сеть тоннелей и подземных ходов, о которой так много говорилось в последнее время.
Во-первых, современными средствами разведки подобные сооружения достаточно точно вскрываются (и причем на очень большой глубине).
Во-вторых, в распоряжении ЦАХАЛ есть достаточно эффективные средства борьбы с такими сооружениями - большой набор противобункерных бомб (от GBU-28 до GBU-72), инженерно-саперные подразделения со значительными запасами взрывчатых веществ (возможно бурение скважин с последующей закладкой ВВ, их подрывом и вызовом подвижки слоев грунта), закачка в тоннели и подземные ходы воды и пр.
И главное - есть большие сомнения в том, что в Генеральном штабе Армии обороны Израиля строго определены какие-либо конкретные сроки выполнения тех или иных оперативных и боевых задач. Повторим - части и соединения ЦАХАЛ будут действовать, исключительно сообразуясь с обстановкой. Главная задача, поставленная политическим руководством страны, остается неизменной - полное уничтожение угрозы, исходящей из сектора Газа, то есть уничтожение движения ХАМАС.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).
Михаил Ходаренок