«Сокрушай и завоевывай»: как Израиль будет воевать с ХАМАС

Полковник Ходаренок: тактика Израиля позволит уничтожить подземные тоннели ХАМАС

Общевойсковая операция Армии обороны Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в кабмине страны. Можно ли сейчас говорить о каких-то сроках окончания конфликта и какую тактику будет использовать ЦАХАЛ в борьбе с ХАМАС - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Израиль перед выбором

Такая точность в определении сроков завершения боевых действий в секторе Газа, разумеется, не может не вызывать легкой иронии. Разброс в датах у Bloomberg отличается по меньшей мере на порядок. Несколько перефразируя агентство, в отношении продолжительности кампании в секторе Газа в этом случае можно сказать и так - «может, день, а может, и год».

Между тем есть все основания полагать, что в Генеральном штабе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подобные сроки не определялись изначально, а все действия соединений и частей в настоящее время планируются, исходя исключительно из конкретной обстановки и тех рубежей, которые будут достигнуты в ходе решения тех или иных оперативных задач. И предполагать, что генштаб ВС Израиля поделился своими планами с Bloomberg (как бы авторитетно не выглядело в этом случае агентство), нет никаких оснований.

Некоторые СМИ пишут, что Израиль приостановил реализацию плана крупномасштабной общевойсковой операции ЦАХАЛ в секторе Газа и решил провести несколько ограниченных. Вряд ли эта информация заслуживает доверия. Подобных утечек из Генерального штаба Армии обороны Израиля не может быть по определению.

При этом вопрос, как будет развиваться ситуация в секторе Газа, с повестки никто не снимал. Полумерами в городских боях не добиться ничего.

Поэтому для Израиля вопрос стоит так - или огневыми ударами сносить городские постройки до уровня подземной канализации, или же, несмотря на большие затраты материальных средств, времени, возможные санитарные и безвозвратные потери среди личного состава, вооружения и военной техники, очередная операция закончится так же, как и все предыдущие.

То есть, по большому счету, ничем.

«Сокрушай и завоевывай»

Поэтому есть все основания полагать, что Армия обороны Израиля в предстоящей общевойсковой операции в секторе Газа будет действовать в строгом соответствии с формулой Первой Мировой войны - «артиллерия разрушает, пехота занимает».

Как ранее писала «Газета.Ru», значительный объем огневых задач будет возложен на военно-воздушные силы Израиля. Они будут разрушать в секторе Газа квартал за кварталом. И только после этого пехота будет выдвигаться на очередной рубеж.

Есть и еще один принцип времен Первой Мировой войны, который наверняка будет реализован в ходе боевых действий Армией обороны Израиля (разумеется, исключительно на новой технологической основе) - «порядок важнее быстроты». То есть пехота ЦАХАЛ будет занимать те или иные участки территории сектора Газа только после полного подавления сопротивления формирований ХАМАС. Именно это позволит минимизировать потери личного состава.

В ряде источников (в частности в Financial Times) этот прием трактуется как «ограниченные масштабы боевых действий», которые позволяют ЦАХАЛ использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС. На самом деле не стоит сравнивать «ограниченные масштабы боевых действий» с уже ушедшими в историю классическими приемами по овладению городами. И даже слово «ограниченный» по отношению к общевойсковой операции в секторе Газа не совсем уместно, если учесть, что только военно-воздушные силы Израиля за сутки наносят по объектам в секторе несколько сотен ударов.

К тому же можно не сомневаться - не будет сегодня Армия обороны Израиля атаковать сектор Газа густыми цепями мотопехоты и танками НПП (непосредственной поддержки пехоты). Не будет и классических штурмовых отрядов и групп.

Поэтому с целью минимизации потерь среди личного состава ЦАХАЛ в секторе наверняка будет действовать в соответствии с двумя вышеупомянутыми принципами. В Армии обороны Израиля их называют несколько по-другому - «сокрушай и завоевывай». Но сути дела это не меняет.

Препятствия на пути ЦАХАЛ

И вряд ли методичное продвижение частей и соединений Армии обороны Израиля на территории сектора надолго задержит разветвленная сеть тоннелей и подземных ходов, о которой так много говорилось в последнее время.

Во-первых, современными средствами разведки подобные сооружения достаточно точно вскрываются (и причем на очень большой глубине).

Во-вторых, в распоряжении ЦАХАЛ есть достаточно эффективные средства борьбы с такими сооружениями - большой набор противобункерных бомб (от GBU-28 до GBU-72), инженерно-саперные подразделения со значительными запасами взрывчатых веществ (возможно бурение скважин с последующей закладкой ВВ, их подрывом и вызовом подвижки слоев грунта), закачка в тоннели и подземные ходы воды и пр.

И главное - есть большие сомнения в том, что в Генеральном штабе Армии обороны Израиля строго определены какие-либо конкретные сроки выполнения тех или иных оперативных и боевых задач. Повторим - части и соединения ЦАХАЛ будут действовать, исключительно сообразуясь с обстановкой. Главная задача, поставленная политическим руководством страны, остается неизменной - полное уничтожение угрозы, исходящей из сектора Газа, то есть уничтожение движения ХАМАС.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок