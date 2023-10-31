Американские инженеры хотят охлаждать гиперзвуковые аппараты, научив их потеть

Гиперзвуковая поверхность

Одна из главных проблем на пути создания гиперзвукового оружия в США — отсутствие технического решения по отведению тепла с поверхности летательного аппарата, движущегося с гиперзвуковой скоростью (свыше 5 Махов). На таких скоростях он может разогреваться до 2200 °C, что гарантированно приводит к разрушению планера и двигателя.

В Исследовательском центре RTX предложили идею, суть которой заключается в том, чтобы заставить гиперзвуковой летательный аппарат «потеть». Данная идея — ничто иное, как повторение природного свойства некоторых живых организмов (включая людей) потеть при высокой температуре. На практике американские инженеры предлагают оборудовать передние кромки гиперзвукового летательного аппарата, подвергающиеся наибольшему нагреву, сетью микроканалов, по которым охлаждающая жидкость будет подаваться на внешнюю поверхность (подобно тому, как пот поступает на поверхность кожи). Достигнув поверхности, жидкость начнет испаряться, охлаждая ее. Пока реализация такого способа охлаждения ограничивается лабораторными экспериментами с изделиями размером с кредитную карту. По мере совершенствования данной технологии размер объекта будет увеличиваться, а диаметр каналов — уменьшаться, и со временем он обретет форму полноразмерного гиперзвукового летательного аппарата.

Александр Агеев