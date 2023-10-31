Войти
Техкульт

Американские инженеры хотят охлаждать гиперзвуковые аппараты, научив их потеть

96
0
0

Гиперзвуковая поверхность

Одна из главных проблем на пути создания гиперзвукового оружия в США — отсутствие технического решения по отведению тепла с поверхности летательного аппарата, движущегося с гиперзвуковой скоростью (свыше 5 Махов). На таких скоростях он может разогреваться до 2200 °C, что гарантированно приводит к разрушению планера и двигателя.

В Исследовательском центре RTX предложили идею, суть которой заключается в том, чтобы заставить гиперзвуковой летательный аппарат «потеть». Данная идея — ничто иное, как повторение природного свойства некоторых живых организмов (включая людей) потеть при высокой температуре. На практике американские инженеры предлагают оборудовать передние кромки гиперзвукового летательного аппарата, подвергающиеся наибольшему нагреву, сетью микроканалов, по которым охлаждающая жидкость будет подаваться на внешнюю поверхность (подобно тому, как пот поступает на поверхность кожи). Достигнув поверхности, жидкость начнет испаряться, охлаждая ее. Пока реализация такого способа охлаждения ограничивается лабораторными экспериментами с изделиями размером с кредитную карту. По мере совершенствования данной технологии размер объекта будет увеличиваться, а диаметр каналов — уменьшаться, и со временем он обретет форму полноразмерного гиперзвукового летательного аппарата.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
18.02.2022
WeChat: США бессильны против этого российского оружия
18.10.2021
США в ближайшие полтора года планируют провести три испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования
18.10.2021
Китайский гиперзвуковой блок облетел планету
03.02.2021
Тупик имени Трампа
28.09.2020
Человек стратегического назначения
26.02.2014
США необходим новый бомбардировщик
25.02.2014
Китай увеличивает производство беспилотников, ракет и вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 23:51
  • 56478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.10 19:11
  • 182
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 30.10 16:50
  • 51
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 30.10 07:08
  • 5
Сравнение ВМФ СССР и РФ
  • 29.10 21:44
  • 6
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 28.10 21:01
  • 1
Отказы оборудования и конструкции МКС из-за деградации есть на обоих сегментах
  • 28.10 20:43
  • 1
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В