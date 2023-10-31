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Техкульт

Airbus разработала упрощенную систему управления вертолетом с помощью одного джойстика

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Кабина вертолета

«Вертолетная» дочка Airbus — Airbus Helicopters успешно тестирует систему управления для прототипа пассажирского вертолета CityAirbus NextGen eVTOL, которая будет сведена к манипуляциям всего лишь одним джойстиком.

Не секрет, что управлять вертолетом очень сложно. Пилотам приходиться работать буквально «в три руки», находясь в постоянном напряжении, из-за чего «рабочий ресурс» вертолетчиков гораздо меньше, чем у их коллег — пилотов самолетов. Используя компьютерного ассистента и технологию Fly-by-Wire специалистам Airbus Helicopters удалось максимально упростить управление вертолетом. Теперь пилоты с помощью одного лишь джойстика смогут выполнять прежний «набор» пилотажных маневров — взлет/посадку, набор/снижение высоты, ускорение и другие, испытывая гораздо меньше напряжения. В результате удалось создать эффективную систему управления с простым, понятным интерфейсом, которая подходит в том числе и для перспективных летательных аппаратов с вертикальным взлетом/посадкой — eVTOL.

Александр Агеев

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Airbus
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