ВВС США приступили к наземным испытаниям бомбардировщика B-21 Raider

B-21 Raider

Как сообщили ВВС США, в Палмдейл (Калифорния) в обстановке секретности начались наземные испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider, разработанного компанией Northrop Grumman. В соответствии с планом испытаний, в ближайшее время будет отрабатываться выруливание по ВПП.

Командование ВВС вынуждено было приподнять завесу секретности вокруг перспективного бомбардировщика после шквала слухов в соцсетях и СМИ, последовавших в связи с публикацией первых фото В-21. Как отметил представитель ВВС, испытания являются необходимым шагом для оценки систем, компонентов и функциональных возможностей В-21, а также важны для снижения рисков, оптимизации конструкции и повышения эффективности эксплуатации. Первый полет Raider намечен на конец текущего года, на вооружение он должен поступить в 2027 году. Всего Пентагон намерен закупить не менее 100 машин, которые к 2050 году полностью заменят своих устаревших предшественников — стратегические бомбардировщики В-52, В-1В и В-2.

Александр Агеев