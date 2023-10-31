Новый стартап Сергея Брина обещает вернуть эпоху гигантских дирижаблей

Pathfinder 1

Компания LTA Research, основанная соучредителем Google Сергеем Брином в 2015 году, объявила о готовности к первым тестовым полетам на открытом воздухе своего экспериментального дирижабля Pathfinder 1. Ранее он прошел первые летные испытания в гигантском ангаре в Маунтин-Вью и получил необходимые сертификаты. Летать этот дирижабль будет недалеко, потому что это всего лишь демонстратор технологий, площадка для отработки решений, на основе которых Брин планирует создать флотилию по-настоящему гигантских и современных дирижаблей.

Pathfinder 1 имеет длину 124 м и ширину 20 м, он построен вокруг жесткой рамы из 96 сварных титановых спиц, между которыми размещается каркас из 289 углеродных трубок с армированием. Благодаря этому рама является предельно легкой, в воздух ее поднимают 13 нейлоновых мешков с гелием. Они имеют покрытие из уретана, а внешняя оболочка дирижабля изготовлена из негорючего и ламинированного материала Tedlar.

LTA Research

В движение дирижабль приводят 12 электромоторов, способных вращаться на 360 градусов для маневрирования. Помимо батарей на борту есть резервные дизель-генераторы, которые в будущем заменят водородными топливными элементами. Предельная скорость Pathfinder 1 всего 120 км/ч, грузоподъемность не более 5 тонн, в гондоле могут поместиться 14 человек. Компания LTA Research уже приобрела авиационный ангар длиной 300 м в Акроне, штат Огайо. Там будет собираться новая модель Pathfinder 3 длиной уже 180 м. Размеры ангара позволят строить даже весьма крупные дирижабли, и в случае успеха эти гиганты вновь завоюют небеса. Сейчас, в условиях энергетического дефицита, возможность парить в воздухе почти без затрат топлива выглядит невероятно привлекательно. Предполагается, что первые дирижабли станут работать там, где нужна большая грузоподъемность, но не могут приземляться тяжелые самолеты.

Pathfinder 1

Александр Мартыненко