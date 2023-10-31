Войти
Lenta.ru

В США рассказали о возврате Киева к советским танкам

95
0
0
Т-72 ВСУ
Т-72 ВСУ.
Источник изображения: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

«Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке», — пишет он.

Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц. Ранее в этом году США и Нидерланды оплатили закупку 90 машин.

Издание подчеркивает, что на складах бывших стран-участниц Варшавского договора находятся сотни танков Т-72М, которые могут стать базой для модернизации. В CGS Defense заявили, что модернизация «решает часть проблем» базовой версии Т-72М, которые касаются мобильности, защищенности и огневой мощи. Модернизированные Т-72ЕА оснащают двигателем мощностью 840 лошадиных сил, новыми радиостанциями, тепловизорами и блоками динамической защиты.

Экс подчеркнул, что танк Т-72 и его модификации из Польши и Чехии позволяют Киеву компенсировать потери в «скудной партии» из 71 танка Leopard 2, полученной от союзников. Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли по меньшей мере 11 танков Leopard 2.

В июне директор чешской фирмы VOP CZ Марк Шпок сообщил, что предприятие, которое занимается обслуживанием бронетехники, модернизирует неизвестное количество украинских танков Т-64. Машины получат новые средства связи и оптические приборы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Польша
США
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
Похожие новости
24.01.2023
Страны Запада намерены увеличить военную помощь Украине
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
19.05.2022
Чехия планирует получить немецкие ОБТ "Леопард-2" после передачи Т-72 Украине
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 23:51
  • 56478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.10 19:11
  • 182
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 30.10 16:50
  • 51
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 30.10 07:08
  • 5
Сравнение ВМФ СССР и РФ
  • 29.10 21:44
  • 6
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 28.10 21:01
  • 1
Отказы оборудования и конструкции МКС из-за деградации есть на обоих сегментах
  • 28.10 20:43
  • 1
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В