Н.Евменов: ВМФ России продолжит пополняться новейшими боевыми кораблями океанской и морской зоны

ЦАМТО, 30 октября. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов поздравил подчиненных с Днем моряка-надводника, который ежегодно отмечается 30 октября.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, поздравительная телеграмма главкома направлена в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров и экипажей надводных кораблей, выполняющих задачи в морской и океанской зоне.

Как отметил в поздравительной телеграмме Н.Евменов, история создания регулярного Российского флота начинается с 1696 года, когда Боярская Дума по настоянию Петра Первого приняла решение: "Морским судам быть". Этот день стал днем рождения Российского Флота. Память народа бережно хранит славу побед на море Петра Первого, Ф.Ф.Ушакова, П.С.Нахимова, героев Корфу, Чесмы, Гангута, Синопа. Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг краснофлотцев и командиров Великой Отечественной войны, их беззаветную преданность и любовь к Родине, мужество и героизм".

Нынешнее поколение моряков-надводников являются достойными продолжателями героической истории свои предшественников. Они с честью исполняют свой воинский долг, самоотверженно служат Отечеству, выполняя задачи по предназначению в Мировом океане, а также решая самые сложные боевые задачи в ходе специальный военной операции, действуют грамотно и слажено, проявляя мужество и героизм.

Возникающие на море новые вызовы и угрозы убедительно подтверждают, что наличие сильного Военно-морского флота обеспечит нашей стране прочные позиции в многополярном мире, позволит ей эффективно реализовывать и защищать национальные интересы".

Поздравляя моряков-надводников, адмирал Евменов отметил, что современный ВМФ России и далее продолжит пополняться новейшими боевыми кораблями океанской и морской зоны, оснащенными высокоточным оружием и обладающими эффективными маневренными и скоростными характеристиками.

Обращаясь к ветеранам ВМФ, адмирал Евменов подчеркнул: "Ваш пример помогает воспитывать в новых поколениях российских моряков понимание высокой чести, чувство гордости за наше Отечество, вдохновлять будущих защитников нашей Родины".