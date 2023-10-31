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РИА Новости

В ВМФ появятся новые корабли с высокоточным оружием

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Корабли ВМФ России
Корабли ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Евменов: ВМФ пополнится кораблями океанской и морской зон с высокоточным оружием

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. ВМФ России будет пополнятся новыми боевыми кораблями океанской и морской зон с высокоточным оружием, с эффективными маневренными и скоростными характеристиками, сообщил в понедельник главком адмирал Николай Евменов, слова которого приводят в Минобороны России, поздравляя моряков-надводников с профессиональным праздником.

День моряка-надводника ежегодно отмечается 30 октября. Евменов направил поздравительные телеграммы командованиям Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров и экипажей надводных кораблей, выполняющих задачи в морской и океанской зоне.

"Современный ВМФ России и далее продолжит пополняться новейшими боевыми кораблями океанской и морской зоны, оснащенными высокоточным оружием и обладающими эффективными маневренными и скоростными характеристиками", - сообщил Евменов в телеграмме.

Он добавил, что возникающие на море новые вызовы и угрозы подтверждают, что наличие сильного флота обеспечит России прочные позиции в многополярном мире, позволит ей "эффективно реализовывать и защищать национальные интересы".

Кроме того, адмирал поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны: "Ваш пример помогает воспитывать в новых поколениях российских моряков понимание высокой чести, чувство гордости за наше Отечество, вдохновлять будущих защитников нашей Родины".

Евменов выразил мнение, что и нынешнее поколение моряков являются достойными продолжателями героической истории свои предшественников.

"Они с честью исполняют свой воинский долг, самоотверженно служат Отечеству, выполняя задачи по предназначению в Мировом океане, а также решая самые сложные боевые задачи в ходе специальный военной операции, действуют грамотно и слажено, проявляя мужество и героизм", - отметил адмирал.

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