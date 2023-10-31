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ЦАМТО

Минобороны Германии продолжает поставки вооружений ВС Украины

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MARS II
MARS II.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 30 октября. Правительство Германии 27 октября сообщило о новых поставках вооруженным силам Украины оборудования, систем вооружения и нелетальной помощи из состава ВС Германии, а также от компаний немецкого ОПК, финансируемых за счет средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности.

Как указано в сообщении, в 2023 году Украине для финансирования инициативы наращивания потенциала безопасности было выделено 5,4 млрд. евро (в 2022 году 2 млрд. евро).

В частности, в состав нового пакета помощи вошли:

- 4 бронетранспортера (наименование неизвестно);

- ЗРК IRIS-T SLM (ранее были переданы 2 комплекса);

- зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLS;

- РЛС TRML-4D (ранее переданы 3 ед.);

- реактивные боеприпасы для РСЗО MARS II;

- 8 БЛА VECTOR (ранее переданы 124 ед.);

- 4 РЛС обнаружения наземных целей Ground Observer 12 (GO12);

- 5 надводных безэкипажных катеров;

- 6 машин пограничной службы (ранее переданы 224 ед.);

- 10 тыс. защитных очков;

- 4 танковых тягача HX81 с колесной формулой 8x8 и 4 полуприцепа.

Как сообщал ЦАМТО, в начале октября Германия сообщила о начале поставок ВС Украины новой партии автоматизированных систем ведения разведки SurveilSPIRE, предназначенных для противодействия БЛА. Rheinmetall также получила от правительства Германии несколько крупных заказов на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для ВС Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
SLS
БПЛА
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