Минобороны Германии продолжает поставки вооружений ВС Украины

ЦАМТО, 30 октября. Правительство Германии 27 октября сообщило о новых поставках вооруженным силам Украины оборудования, систем вооружения и нелетальной помощи из состава ВС Германии, а также от компаний немецкого ОПК, финансируемых за счет средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности.
Как указано в сообщении, в 2023 году Украине для финансирования инициативы наращивания потенциала безопасности было выделено 5,4 млрд. евро (в 2022 году 2 млрд. евро).
В частности, в состав нового пакета помощи вошли:
- 4 бронетранспортера (наименование неизвестно);
- ЗРК IRIS-T SLM (ранее были переданы 2 комплекса);
- зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLS;
- РЛС TRML-4D (ранее переданы 3 ед.);
- реактивные боеприпасы для РСЗО MARS II;
- 8 БЛА VECTOR (ранее переданы 124 ед.);
- 4 РЛС обнаружения наземных целей Ground Observer 12 (GO12);
- 5 надводных безэкипажных катеров;
- 6 машин пограничной службы (ранее переданы 224 ед.);
- 10 тыс. защитных очков;
- 4 танковых тягача HX81 с колесной формулой 8x8 и 4 полуприцепа.
Как сообщал ЦАМТО, в начале октября Германия сообщила о начале поставок ВС Украины новой партии автоматизированных систем ведения разведки SurveilSPIRE, предназначенных для противодействия БЛА. Rheinmetall также получила от правительства Германии несколько крупных заказов на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для ВС Украины.