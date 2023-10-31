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ЦАМТО

В ОАК завершился конкурс по совершенствованию производственной системы

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Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Субботин

ЦАМТО, 30 октября. В ОАК (входит в Госкорпорацию Ростех) подвели итоги конкурса проектов по совершенствованию производственной системы.

Главную награду и переходящий кубок конкурса получил проект "Сокращение циклов сборки агрегатов изделий Ил-76МД-90А на примере ОЧК", разработанный специалистами Филиала ПАО "Ил" - Авиастар.

Конкурс проектов по совершенствованию производственной системы ОАК проводится ежегодно. Его цель – стимулирование работы по повышению эффективности производственных процессов с применением принципов и инструментов бережливого производства, обмен опытом и тиражирование наиболее успешных практик и производственных решений на всех предприятиях корпорации.

В этом году на конкурс было представлено 38 проектов, направленных на оптимизацию как производственных, так и обеспечивающих процессов деятельности корпорации.

Столь масштабный корпоративный конкурс впервые проходил на территории производственной площадки одного из заводов ОАК. До этого мероприятие традиционно проводилось в Москве.

В своем обращении к участникам конкурса генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь сказал: "Авиастар стал первым среди предприятий корпорации для проведения конкурса проектов. Мы не случайно решили провести конкурс в Ульяновске – результаты ульяновских авиастроителей в области внедрения инструментов бережливого производства могут стать примером для остальных производственных площадок Корпорации. Перед нами стоят сложные задачи по значительному наращиванию объемов производства. В этих условиях нам надо не только наращивать производственные мощности и увеличивать численность персонала, но и работать над совершенствованием производственной системы, делать ее более эффективной".

C приветственным словом к участникам конкурса также обратился заместитель генерального директора ОАК по производственному и техническому развитию Дмитрий Блощинский: "Мы наблюдаем неуклонный рост комплексного показателя оценки уровня развития производственный системы. Этот показатель рассчитывается и расценивается по методике Госкорпорации Ростех. ОАК по оценке 2022 года находится на втором месте среди холдинговых компаний авиационного кластера Ростеха. Это очень хороший результат. Особенно приятно, что этот показатель растет, и я очень надеюсь, что скоро наступит время, когда мы с вами займем первое место", – сказал он.

Победители Конкурса проектов по совершенствованию производственной системы ПАО "ОАК":

В секции "Производство" лучшим стали два проекта – проект "Сокращение циклов сборки агрегатов изделий Ил-76МД-90А на примере ОЧК" Филиала ПАО "Ил" - Авиастар – он же получил главную награду конкурса. А также проект "Создание центра специализации по сборке дверей для гражданской авиации в контуре Производственного центра ПАО "Яковлев" Производственного центра филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев;

В секции "Проектирование, конструкторское сопровождение и ЛИ" лучшим стал проект "Оптимизация процессов управления электронной конструкторской документацией" филиала ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А.Гагарина;

В секции "Цепочки поставок" победителем признан проект "Совершенствование процесса планирования, поставки и выдачи в производство неметаллических материалов" филиала ПАО "Ил" - Авиастар;

В секции "Продажи" победителем стал проект "Стандартизация и автоматизация процесса отработки заявок от Заказчика" филиала ПАО "Ил" - Авиастар;

В секции "Сервисное обслуживание" лучшим признали проект "Оптимизация использования тепловой энергии в цехе "Гальванических покрытий" филиала ПАО "ОАК" - КнААЗ им. Ю.А.Гагарина;

В секции "Процессы менеджмента и поддерживающие процессы" победителем стал проект "Совершенствование процесса управления качеством выпускаемой продукции" филиала ПАО "Ил" - Авиастар.

Также определены победители в следующих номинациях:

"Проект с лучшим экономическим эффектом" – проект в секции "Производство": "Повышение эффективности работы цехов ЗШП" – филиал ПАО "Ил" - Авиастар;

"Универсальный проект" – проект в секции "Процессы менеджмента и поддерживающие процессы": "Совершенствование системы подбора персонала" – филиал ПАО "Ил" - Авиастар;

"Быстрый эффект" – проект в секции "Производство": "Организация обеспечения и применения компенсирующих прокладок в процессе стыковки кессонной части крыла с центропланом МС-21" – ИАЗ - филиал ПАО "Яковлев";

"Зрительские симпатии" – проект "Развитие культуры безопасности труда" – Производственный центр филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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