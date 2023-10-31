В ВВС Украины рассчитывают получить первые F-16 весной 2024 года

Представитель военно-воздушных сил страны Юрий Игнат отметил, что у ЕС и США разные даты передачи истребителей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Украина рассчитывает, что военные получат первые американские истребители F-16 уже весной 2024 года. Об этом заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

"У всех [чиновников в ЕС и США] разные даты [передачи Украине F-16]. Мы пока еще опираемся на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать и на те заявления, которые сделаны властями Украины", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада".

22 октября Игнат сообщал, что в ближайшее время первые пилоты, которые обучаются пилотированию F-16 на тренажерах, пересядут в настоящий учебно-боевой самолет с инструктором.

Украина давно просит партнеров передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Великобритания начала подготовку первой группы украинских военных летчиков в сентябре. Тогда же в Пентагоне сообщили, что началось обучение украинских пилотов в Дании. В конце августа представитель ВВС Украины сообщал, что обучение в Дании займет четыре-шесть месяцев и в Великобритании - один-два года. Разницу в сроках он объяснил тем, что в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - выпускники летного училища.

25 октября журнал Air & Space Forces со ссылкой на представителя американских ВВС сообщил о начавшейся подготовке небольшого числа украинских летчиков обучению основам пилотирования F-16 в Аризоне. Стандартный курс обучения F-16 занимает около шести месяцев, однако предполагалось, что он может быть ускорен.

В Киеве ранее выражали надежду, что Украина получит от партнеров эти истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации.