Новейший американский истребитель F-15EX назван «грузовиком с ракетами»

Источник изображения: topwar.ru

Боевые самолеты F-22 в США больше не производят, а более современные F-35 имеются пока в относительно ограниченном количестве, да и стоимость у них очень высока. В то же время истребитель последнего поколения для обеспечения господства в воздухе пока находится в стадии проектирования.

О том, какой выход из данной ситуации нашли в Пентагоне, рассказывает в своей статье обозреватель американского портала 19FortyFive Майя Карлин.

Она считает, что решением проблемы становится F-15EX. В материале Карлин этот новейший американский истребитель F-15EX Eagle II назван «грузовиком с ракетами». Она считает, что он не похож ни на какой другой боевой самолет, имеющийся в распоряжении Вооруженных сил США.

Источник изображения: topwar.ru

Эта машина является модернизированной версией истребителя F-15C Eagle, который многие западные эксперты считают одним из самых успешных боевых самолетов из всех, когда-либо выпущенных.

Его улучшенная версия – F-15EX Eagle II, способна обеспечивать преимущество в воздухе и нести большую полезную нагрузку, а также обладает высокой дальностью действия. Он способен наносить удары по целям, пока более малозаметные F-35 и F-22 обеспечивают превосходство в воздухе и подавляют системы ПВО противника. Таким образом, он является не заменой других боевых машин, а дополнением к ним.

Главной особенностью данного самолета является способность оснащаться самой большой полезной нагрузкой по сравнению с другими истребителями. Он может брать на борт до 12 ракет класса «воздух-воздух» или более 13,5 тонны боеприпасов, в то время как пределом для F-35 является примерно 2,7 тонны.

Кроме того, отмечает Карлин, самолет подходит для оснащения гиперзвуковыми ракетами длиной 6,7 метра, которые пока находятся в стадии разработки. Другие истребители, стоящие на вооружении США, на это неспособны.