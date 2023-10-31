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Военное обозрение

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина хотела бы иметь на вооружении несколько типов современных самолётов, но получит только F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Украина хотела бы иметь на вооружении различные типы современных самолетов, но кроме американских F-16 ничего больше не получит. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Киев не получит никаких современных истребителей, кроме обещанных F-16, хотя существуют и более продвинутые самолеты, чем американские. Например, Украина очень хотела получить шведский истребитель Gripen или европейский Eurofighter Typhoon, но это останется только мечтами, потому что на данный момент Запад готов передать Киеву только F-16.

Это уникальный самолет (Gripen- прим.), который может выполнять много задач, есть и другие более современные самолеты, чем F-16, понятно. Но, исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого

- заявил Игнат.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ заявлял, что Украина намерена в будущем получить более мощные современные двухдвигательные истребители типа F-18, F-15, Eurofighter Typhoon, способные нести больше вооружения и выполнять более широкий спектр боевых задач. Эти планы Киев намерен реализовать после "победы" над Россией, которую он одержит, в том числе, и с помощью американских истребителей F-16.

Между тем, в США уже предупредили Украину, что делать ставку на американские самолеты не нужно, они в войне с Россией вряд ли помогут. Первые самолеты Киев получит ближе к концу этого года, но использовать сможет только в следующем году, когда для них будет подготовлена инфраструктура, а также пилоты и техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-15
F-16
F-18
Gripen NG
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