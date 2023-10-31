Эфиопия получила из России комплекс радиоэлектронной борьбы 1РЛ257 "Красуха-4"

ЦАМТО, 30 октября. В Эфиопии 26 октября в рамках празднования 116-й годовщины создания Сил национальной обороны было продемонстрировано оборудование для радиоэлектронной борьбы российского производства.

Как сообщает Military.Africa, военный парад состоялся на площади Мескель в Аддис-Абебе. На мероприятии присутствовали премьер-министр Абий Ахмед, правительственные и военные чиновники.

Главной особенностью армейского парада в этом году стала демонстрация системы радиоэлектронной борьбы 1РЛ257 "Красуха-4" российского производства.

Комплекс радиоэлектронной борьбы 1РЛ257 "Красуха-4" разработан Всероссийским Научно-исследовательским институтом "Градиент" (Ростов-на-Дону), в производстве и испытаниях опытного образца принимал участие новгородский завод "Квант", входящий в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Серийное производство машин РЭБ осуществляется Брянским электромеханическим заводом.

В 2021 году в рамках форума военно-технического сотрудничества в Аддис-Абебе Россия и Эфиопия подписали соглашение о военном сотрудничестве. В рамках соглашения Россия поставила Национальным силам обороны Эфиопии ряд новых образцов техники.