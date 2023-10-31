Командир разведгруппы батальона заявил, что ВСУ стали чаще применять FPV-дроны у Соледара

По позициям российских сил за день может прилететь до 30 дронов-камикадзе, сообщил военный

ТАСС, 30 октября. Украинские военные усилили работу FPV-дронами в районе Соледара в ДНР, за сутки по позициям российских сил может прилететь до 30 дронов-камикадзе. Об этом сообщил ТАСС командир разведгруппы казачьего батальона "Скиф" (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус, с позывным Воля.

"На нашем участке [в районе Соледара] в последний месяц увеличилось количество дронов-камикадзе [FPV-дронов]. Где-то до 20-30 дронов-камикадзе в день прилетает. Сейчас бьют все подряд. Раньше выборочно было, какой-то транспорт определенный, сейчас бьют все подряд", - сказал он.

Командир разведгруппы батальона "Скиф" добавил, что дроны стали пытаться поразить даже бойцов, которые в одиночку передвигаются на квадроциклах. Этого, по его словам, раньше не было. Ранее приоритетными целями считались бронетехника и автомобили.