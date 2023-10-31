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ТАСС

Более 100 "умных" аккумуляторов для спутников "Марафон" произведут к 2027 году

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Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон»
Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон».
Источник изображения: industry-hunter.com

Аккумуляторные элементы батареи стабильно работают при температурах от минус 20 до плюс 60 градусов, а специальная электронная схема защищает их от нештатных ситуаций, рассказали в пресс-службе ТУСУР

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты научно-исследовательского института автоматики и электромеханики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (НИИ АЭМ ТУСУР) за пять месяцев создали экспериментальный образец "умной" аккумуляторной батареи для первого российского спутника группировки "Марафон-IoT". К 2027 году ученые планируют изготовить более 100 серийных образцов, сообщили в пресс-службе университета.

"Экспериментальный образец аккумуляторной батареи успешно прошел наземную отработку, а также входной контроль на предприятии АО "Решетнев", которое выступило заказчиком батареи для создаваемого здесь первого спутника для интернета вещей "Марафон-IoT". К 2027 году ТУСУР планирует изготовить более 100 серийных образцов аккумуляторной батареи", - сказано в сообщении.

В тексте указано, что в основе "умной" аккумуляторной батареи находятся литий-железо-полимерные аккумуляторные элементы, стабильно работающие в расширенном диапазоне температур: от минус 20 до плюс 60 градусов. Для повышения надежности и жизненного цикла батареи разработана специальная электронная схема, она также защищает аккумулятор от нештатных ситуаций.

По словам разработчиков, такая батарея позволит обеспечить полную работоспособность системы электропитания. Она сможет активно работать не менее пяти лет, пока космический аппарат находится в тени Земли или Луны. Еще одно преимущество разработки - компактность и легкость. Она также обеспечивает функционирование в разных нагрузках и других специальных факторах без выделения газов и испарений, которые могли бы вызвать коррозию космического аппарата, нарушить его траекторию, загрязнить приборы или системы жизнеобеспечения.

В настоящее время на базе университета осуществляется проектирование "гибкого" производственного участка замкнутого цикла автоматизированной сборки, испытаний и упаковки серии аккумуляторных батарей.

В состав группировки "Марафон-IoT", над которой работает АО "Решетнев" (входит в Роскосмос), войдут 264 аппарата весом 50-75 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км, срок активного существования каждого аппарата составит не менее пяти лет. Их запуски будут проходить с 2024 по 2028 год. 

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