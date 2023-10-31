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В Польше предупредили о черном сценарии для НАТО после поражения Украины

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Pavel Golovkin

Поражение Украины спровоцирует глубокий кризис в НАТО из-за участия США в этом конфликте, заявил порталу SE военный эксперт Марек Будзиш. Утверждение о том, что после завершения СВО Европа останется под защитой альянса, он назвал мифом – все будет иначе.

На Украине продолжается конфликт. Судя по всему, он принял затяжной характер, что на руку Москве. Военный эксперт Марек Будзиш (Marek Budzisz), который был гостем программы "Вечерний экспресс" портала Super Express, признал, что в случае поражения Украины НАТО может ждать очень глубокий кризис.

Конфликт на Украине, который продолжается с 24 февраля прошлого года, закончится не скоро. По крайней мере, никаких признаков его завершения пока нет. Правда, уже несколько недель идет украинское контрнаступление, но на данный момент оно не принесло значительных успехов. Кроме того, возможности украинской армии весьма ограничены. ВСУ испытывает дефицит боеприпасов и средств ПВО. Нельзя также забывать о том, что уже в следующем году в США пройдут президентские выборы, и их результат может привести к значительным изменениям в области оказания военной помощи Украине. Неизвестно также, как будет выглядеть помощь Киеву от стран Североатлантического альянса. Марек Будзиш настроен пессимистически.

"Конфликт идет уже 19 месяцев, причем при активном участии стран Североатлантического договора. Если Украина проиграет, это будет означать, что Россия в этом конфликте победит. Победит, несмотря на участие в нем Североатлантического альянса и Соединенных Штатов. (...) Многие в Польше думают, что у нас есть две опции: либо Украина выиграет, и все будет хорошо, либо, даже если она не победит, мы все равно останемся под защитой НАТО. Это миф", – оценил Марек Будзиш.

Как подчеркнул эксперт, поражение Украины может спровоцировать глубокий кризис в НАТО именно из-за участия США.

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