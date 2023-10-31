Польский генерал оценил потенциал России: она постоянно всех удивляет

Генерал Пиотровский: даже самая большая польская армия с Россией не справится

Даже самая большая польская армия в одиночку с Россией не справится, заявил Polityka оперативный командующий видами Вооруженных сил Польши генерал Томаш Пиотровский. Оценивая потенциальный конфликт с Москвой, военный предостерег от недооценки ее потенциала.

Марек Щверчиньский

"Потенциальная война с Россией была бы интенсивной, она, вероятно, охватила бы только часть нашей страны", – прогнозирует оперативный командующий видами Вооруженных сил Польши генерал Томаш Пиотровский (Tomasz Piotrowski).

Военные неохотно рассказывают гражданским лицам о реалиях военных конфликтов, хотя вот уже больше года, как каждый из нас может наблюдать его каждый день по телевизору и в интернете. Появляясь в СМИ, генералы предпочитают отделываться общими фразами. В присутствии политического руководства, на все более частых церемониях по случаю передачи военной техники или открытия новых гарнизонов они говорят мало и избегают деталей. В то же время, в риторике политиков перспектива возможного конфликта сводится к вопросу количества и качества техники, и иногда к вопросу о количестве солдат.

"Война, к которой мы как армия сегодня готовимся, будет охватывать часть территории страны. Война будет жестокой, она будет вестись во всех пространствах: физическом, кибернетическом и космическом", – так ответил генерал Томаш Пиотровский на вопрос, к какой войне готовится высшее командование Войска Польского, к которому принадлежит и наш собеседник. Согласно актуальному распределению ролей, оперативный командующий отвечает "за войну", то есть непосредственно разрабатывает планы оборонительной операции, а главнокомандующий отвечает "за армию" – готовит, обучает и оснащает войска. Стоящий над ними начальник Генерального штаба в случае войны становится верховным главнокомандующим Вооруженными силами и правой рукой того, кто занимается охраной президента, но на поле боя он будет выполнять планы "оперативного командующего".

У Пиотровского по три звезды на погонах, более тридцать лет военной службы за плечами, семь из них в составе Оперативного командования, в том числе пять в качестве его руководителя.

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Польский еж, или Выиграть войну до ее начала

"В этой войне противник будет бить по всем нашим слабым местам. Если мы где-то обнаружим нашу уязвимость, покажем, что мы недостаточно защищены, туда нас и ударят. Причем, не только физически, удары будут наноситься во всех сферах, на которые будет распространяться операция", – говорил генерал Пиотровский. Слабых мест он не называл, но мы их и так знаем. Это дырявая граница, легкомысленно обращающиеся с секретной информацией чиновники – перечислять можно долго.

Конечно, стопроцентной гарантии безопасности не существует, поскольку ее можно обеспечить только за счет полной изоляции, но нужно понимать, что безопасность обеспечивается не одной только армией. (…) "Если произойдет полномасштабный военный конфликт – условно, танк против танка – то мы будем сражаться с реальным, а не воображаемым противником, не с таким, каким мы его себе представляем", – подчеркнул Пиотровский. "Мы знаем, что у русских тоже есть слабые места", – сказал он. Генерал объяснил, что, когда мы будем определяться с приоритетами в контексте противостояния врагу, нужно будет выбрать главную сферу применения наших сил и сосредоточиться на ней, потому что это даст нам возможность победить еще до начала конфликта, ошеломить, отпугнуть противника. "Противник должен оценить ситуацию и сделать вывод, что все возможные варианты его действий против нас сулят ему проблемы, что Польшу, как ежа, лучше обойти стороной", – объясняет один из ключевых польских генералов.

Эту мысль можно высказать и по-другому: "Идеально было бы накопить такой потенциал и иметь такой комфортный временной запас, чтобы выиграть эту войну, не осуществляя военных действий. (…) Но не будем строить иллюзий, противник применит все инструменты, которые сочтет эффективными, и мы должны к этому готовиться", – добавил генерал.

Война, если она начнется, затронет все сферы нашей жизни: мы прекрасно видим это на примере Украины, и нам следует делать выводы. Делаем ли мы их? (…)

В целом может быть так, как мы это наблюдаем на Украине: одновременно будут существовать два параллельных мира – охваченный войной и почти "нормальный" мир, – в котором войны как будто бы и нет. "Какого-то специального момента, когда мы переключимся из состояния "мир" в состояние "война" не будет". Генерал добавил, что мы должны быть готовы к тому, что война, какой бы она ни была, будет вестись не на всей территории страны. При этом некоторые территории страны будут находиться в "полувоенном" состоянии.

Что для нас является порогом атаки?

Генерал признает, что в настоящее время отмечается увеличение количества кибератак, нашу инфраструктуру очень активно проверяют на прочность. Это означает, что мы должны обращать внимание не только на военные риски, но и готовиться к другим угрозам.

Достаточно вспомнить хотя бы работающих на благо России "железнодорожников-любителей" – разведчиков, задержанных Бюро национальной безопасности на прошлой неделе. Не нужно обладать какой-то необыкновенной фантазией, чтобы оценить, что проводимая этими людьми разведка могла в какой-то момент перерасти в диверсионную акцию. (…) "Что является для нас порогом атаки?" – задается вопросом генерал Пиотровский. "Если, например, большая часть нашей критической инфраструктуры окажется на несколько дней заблокирована, значит ли это, что Польша подверглась нападению? Каким должен быть наш ответ? (...) Мы должны это хорошо понимать, в этом деле должна быть абсолютная ясность. Мы не сможем позволить себе длительные процедуры принятия решений". Таким образом, скорость будет иметь значение не только на поле боя, а устойчивость государственной системы так же важна, как и обороноспособность страны. (…)

"Вооруженные силы – это лишь один из элементов, с помощью которых государство осуществляет свою политику в мирное, кризисное или военное время. На армии отражаются все проблемы, имеющиеся в государстве, в том числе социальные и демографические. Командующему, конечно, было бы удобно устроить „концерт по заявкам”, мол, дайте нам то-то и то-то, увеличьте военный бюджет до уровня 10% ВВП (....)". Например, в течение последних нескольких десятилетий была распространена убежденность в том, что для защиты страны якобы достаточно компактной профессиональной армии, на содержание и оснащение которой можно выделять всего 2% ВВП. Сегодня этот показатель приближается к 4%, правительство заявляет об амбициозных планах увеличения численности армии до 300 тысяч. Надо понимать, что Украина поставила под ружье миллион человек и тратит на войну половину бюджета, практически попав в зависимость от западного финансирования, чтобы иметь возможность вообще функционировать. Это тоже реалии войны.

Не отдадим ни пяди

Оперативный командующий видами Вооруженных сил также указывал на неблагоприятные демографические тенденции, которые делают идеи Минобороны практически нереализуемыми: "Реальность, к сожалению, жестока; создание мощных вооруженных сил за счет превосходящей численности личного состава – чрезвычайно сложная задача. Мы должны прежде всего сосредоточиться на том, чтобы с помощью искусственного интеллекта развивать "умные" беспилотные, наземные, воздушные и морские военные платформы", поскольку беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и роботы могут в какой-то степени компенсировать нехватку людей.

При этом Пиотровский не сомневается, что даже самая большая польская армия в одиночку с русской не справится. "Мы говорим о противнике, который для пополнения своих Вооруженных сил способен мобилизовать от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек. Значит, для нас важно иметь доступ к инструментам коллективной, союзнической обороны, нужны такие алгоритмы, чтобы эти союзные силы достаточно оперативно реагировали на угрозы. Мы должны помнить о том, что мы обязаны защищать целостность и неприкосновенность наших границ. Настрой НАТО, сформулированный президентом Джо Байденом, ясен: мы не отдаем ни пяди земли. Вот война, к которой мы готовимся".

Однако, рассчитывая на масштабную помощь союзников, Польша обязана создать для союзных войск всю необходимую инфраструктуру, обеспечить их логистику и пребывание, создать механизмы гражданско-военного взаимодействия с войсками других государств. Это реалии, с которыми Польша не сталкивалась даже в рамках Варшавского договора, когда она не была фронтовой страной и когда у нее был только один – навязанный – союзник.

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Говоря о том, какой он видит возможную войну, Пиотровский одновременно предостерег от недооценки потенциала России. (…) "Есть даже те, кто говорит, будто Россия терпит поражение на Украине", – подчеркнул он. "Между тем, и это никакой не секрет, на днях на Балтике находились 33 российских боевых корабля, которые осуществляли активные маневры. (…) Это показывает, что противник отнюдь не стоит на коленях и не побежден, как это утверждают некоторые. Он постоянно пытается нас удивлять".