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ТАСС

Эксперт заявил, что конфликт на Украине обострил нехватку вольфрама

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Артиллерийские бронебойные сердечники разных форм и размеров из металлокерамики на основе карбида вольфрама. Фото автора
Артиллерийские бронебойные сердечники разных форм и размеров из металлокерамики на основе карбида вольфрама. Фото автора.
Источник изображения: naked-science.ru

Генеральный директор канадской компании Almonty Industries Льюис Блэк отметил важность разработки планов на случай, если развитые страны окажутся отрезанными от цепочек производства металла

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине увеличил мировой спрос на вольфрам и обострил дефицит этого металла в связи с наращиваем производства боеприпасов. Об этом сообщил генеральный директор канадской горнодобывающей компании Almonty Industries Льюис Блэк.

"Из-за конфликта на Украине стало очевидно, что у развитых стран нет запасов боеприпасов. <..> Но у них нет и никакой реальной возможности нарастить производство того, что они выпускали на протяжении 30 лет", - сказал он в интервью изданию Nikkei Asia.

По его словам, многие страны сейчас пытаются наращивать производство боеприпасов, для чего необходим вольфрам. "Но вольфрама нет, а тот, который все же есть, находится в юрисдикции тех государств, от которых, возможно, в будущем придется оборонятся", - отметил Блэк, имея в виду Китай.

Как пишет издание, около 90% вольфрама добывается в Китае и России, из них более 85% приходится на КНР. К другим поставщикам вольфрама на мировом рынке относятся также Вьетнам, Боливия и Австрия. При этом, подчеркнул Блэк, за последние годы Китай усилил свою позицию на рынке благодаря низким ценам на этот металл. В связи с этим компания Блэка Almonty Industries планирует в ближайшее время вновь запустить филиал в Южной Корее, закрытый в 1990-х годах.

Генеральный директор компании также отметил важность разработки планов на тот случай, если развитые страны окажутся отрезанными от цепочек производства вольфрама. "Никто не знает, как на самом деле поступит Китай. Но я думаю, стоит сказать, что завоевание той доли рынка [вольфрама, которой КНР сейчас владеет,] было очень дорогостоящим. Я не верю, что [Китай] добровольно от нее откажется", - отметил он.

Газета поясняет, что вольфрам используется в оборонной промышленности для изготовления боеприпасов, включая артиллерийские и бронебойные снаряды, а также некоторые типы снарядов, сбрасываемых беспилотниками. Согласно данным, которые приводит издание, на оборонную промышленность приходится около 12% мирового спроса на вольфрам. 

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