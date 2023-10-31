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Применение активно-реактивного снаряда показали на видео

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Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ведет огонь по позициям артиллерии ВСУ
Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» ведет огонь по позициям артиллерии ВСУ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С19 «Мста-С», которая ведет огонь активно-реактивным снарядом, показали на видео. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».



На записи виден выстрел из самоходной гаубицы, который оставляет след после вылета из ствола.

Активно-реактивные снаряды объединяют преимущества обычных и реактивных снарядов. Газы, которые образует метательный заряд, обеспечивают начальную скорость снаряда. После этого в полете включается реактивный двигатель, сообщающий снаряду дополнительную скорость. Это позволяет увеличить дальность выстрела.

Также существуют снаряды с донным газогенератором, заполняющим задонное пространство снаряда газами, увеличивающие дальность полета. В арсенал САУ «Мста-С» входит снаряд 3ОФ61, обеспечивающий дальность стрельбы до 29 километров.

Ранее в октябре офицер первого армейского корпуса с позывным Клим сообщил, что российские гаубицы уступают западным образцам по ряду характеристик, включая дальнобойность.

В сентябре стало известно, что госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С».

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Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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