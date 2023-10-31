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ЦАМТО

В ОАК обсудили вопросы развития отрасли БЛА

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Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных апп
Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), 2022 год.
Источник изображения: АО "Кронштадт"

ЦАМТО, 30 октября. В Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в Госкорпорацию Ростех) 27 октября состоялось совместное заседание Экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговли и Комитета по авиационной промышленности Союзмаша России.

В ходе мероприятия участники отрасли, эксперты и представители законодательной власти обсудили проблемы и пути развития фактически новой высокотехнологичной отрасли – разработки, производства, сертификации и рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) различного назначения.

Заседание на тему "Дистанционно пилотируемые авиационные системы – новые возможности. От локальных решений к системному подходу" вызвало повышенный интерес у авиационного сообщества. Этому направлению научно-технического и индустриального развития большое внимание уделяют президент и правительство Российской Федерации. А принятые на государственном уровне решения позволяют определить ряд факторов, наиболее актуальных для дальнейшей проработки отечественным авиастроением для достижения успеха в области дистанционно пилотируемых авиационных систем (ДПАС).

Владимир Гутенев высоко оценил работу Экспертного Совета, подчеркнув, что он входит в тройку лидеров, поскольку на площадке разрабатывается много достойных инициатив. "Сегодняшнее заседание поможет выработать новые предложения по ускоренному развитию отрасли и сформирует позицию отечественной авиационной промышленности по участию в достижении указанных государственных задач обеспечения технологического суверенитета страны", – сказал первый вице-президент Союзмаша, глава Комитета ГД, открывая заседание.

В своем выступлении в ходе заседания генеральный директор ПАО "ОАК" - вице-президент ОООР "Союзмаш России" Юрий Слюсарь отметил, что "для эффективной деятельности в области ДПАС увеличение скорости нашей работы потребует нового взгляда как на организационный облик авиационной промышленности, так и на подходы к проектированию, сертификации, организации серийного производства и введения в коммерческий оборот таких аппаратов, а также соответствующего кадрового обеспечения. Для оперативного развития технологий ДПАС значимую роль будут иметь возможности авиационной промышленности по выявлению, внедрению и комплексированию достижений в критических технологиях, которые получили ускоренное развитие в других отраслях – автомобилестроении, железнодорожном транспорте и других".

Как отметили участники заседания, успех авиационной промышленности в области ДПАС будет способствовать синергии и получению новых практических результатов и в области пилотируемой авиации.

Сообщение размещено 27 октября в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Россия
Компании
ОАК
Персоны
Гутенёв Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
БПЛА
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