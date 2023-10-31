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ЦАМТО

ВМС Республики Корея передан последний фрегат FFX-2

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Источник изображения: Фото: koreaherald.com

ЦАМТО, 30 октября. На верфи HHI (Hyundai Heavy Industries) в Ульсане состоялась церемонии передачи командованию ВМС Республики Корея 2800-тонного фрегата УРО проекта FFX-2 (также известны как "Тэгу" и "Ульсан" Batch-II).

Об этом сообщило 24 октября Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA).

(827) "Чхунчхон" (Chuncheon) является восьмым и последним фрегатом проекта FFX-2. Закладка киля корабля состоялась в ноябре 2020 года. Он был спущен на воду на судостроительном предприятии компании Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 22 марта 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в общей сложности ВМС Республики Корея приобрели 8 фрегатов проекта FFX-2. Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая патрулирование территориальных вод и исключительной экономической зоны, борьбу с подводными лодками противника, противовоздушную оборону, ведение разведки, проведение поисково-спасательных операций. Фрегаты предназначены для замены устаревших 1500-тонных фрегатов и 1000-тонных корветов.

Контракт стоимостью 322,6 млрд. вон (305,8 млн. долл.) на постройку головного фрегата проекта FFX-2 Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME – ныне Hanwha Ocean) в декабре 2013 года. Головной корабль, (818) "Тэгу" (Daegu), был принят на вооружение 6 марта 2018 года. Второй построенный DSME фрегат, (819) "Кеннам", был передан ВМС Республики Корея 31 декабря 2020 года.

3-й и 4-й корабли были построены компанией Hyundai Heavy Industries. Контракт на постройку 5-го и 6-го фрегатов DAPA заключило с DSME, а 7-го и 8-го – с Hyundai Heavy Industries.

Длина фрегата FFX-2 составляет 122,1 м, ширина – 14 м, стандартное водоизмещение – 2800 т, полное водоизмещение – 3650 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODLOG с одной турбиной MT30 компании Rolls-Royce и четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 4000 M53B. Максимальная скорость – 30 узлов, дальность хода – 4500 морск. миль на скорости 18 узлов, экипаж – 124 человека.

Корабль вооружен 127-мм артиллерийской установкой Mk-45 Mod.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой K-VLS ЗРК K-SAAM южнокорейского производства, ПКР SSM-700K Haeseong и КР SSM-701K Haeryong, двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами с торпедами K745 Blue Shark. Система SQR-250K TASS используется для обнаружения, идентификации и сопровождения подводных лодок противника. Корабль может нести один средний вертолет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Haeseong
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Rolls-Royce
Проекты
2020-й год
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