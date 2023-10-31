Шойгу оценил возможность переговоров по безопасности

Деструктивный курс Запада сводит эту вероятность к нулю, отметил министр обороны России

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Линия Запада, предусматривающая нанесение России "стратегического поражения", практически сводит к нулю возможность конструктивных обсуждений вопросов безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

"Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", - сказал Шойгу.